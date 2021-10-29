Yeni Skoda Octavia Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Skoda’nın en sevilen modellerinden biri olan ve ilk kez 1996’da görücüye çıkan Skoda Octavia, geçtiğimiz senelerde baştan aşağı yenilenerek 4. nesliyle piyasalarda yer buldu. Biz de sizler için 2021 model Skoda Octavia’nın dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini inceledik.

Çek otomobil üreticisi Skoda, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede 10’dan fazla otomobil modelini piyasaya sürmüş durumda. Şirketin otomobil modelleri arasından en popüler olanı ise şüphesiz ki Skoda Octavia. Aslında Skoda’nın bu isimle ürettiği ilk modellerin temeli 1959 yılına dayanıyor, günümüzdeki Skoda Octavia modellerinin temeli ise 1996’da üretilen birinci nesil ‘Octavia I’ isimli modellerden kalma.

2019’da dördüncü nesile geçiş yapan ve baştan aşağı yenilenerek daha sportif bir görünüme kavuşan Skoda Octavia, ufak tefek yenilemeler ve teknolojik gelişmelerle 2021 yılı içinde de karşımıza çıktı. Dilerseniz gelin yeni Skoda Octavia’nın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Tasarım

Dış tasarım:

Skoda Octavia’nın yenilenen tasarımına göz attığımız zaman aracın her zamankinden daha sportif gözüktüğünü ve keskin hatlarla çevrelendiğini söyleyebiliriz. Araca önünden baktığımızda sportif ve gücünü gösteren agresif bir görünüm sergilediği görülebiliyor. Hatta tabiri uygunsa aracın önü agresif bir köpek balığına benziyor. Ön tarafta full LED Matrix farlar bulunuyor. Aracın arka tarafında ise kristal tasarım detayına sahip, bagaj kapağına doğru uzanan iki parçalı LED farlar bulunuyor. Arka farlarda dinamik sinyal özelliği olduğunu da söyleyelim.

Skoda Octavia için birçok farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renk seçenekleri Ay Beyazı, Gümüş, Yarış Mavisi, Kadife Kırmızı, Enerji Mavisi, Büyülü Siyah, Lav Mavisi, Phoenix Turuncu ve Graphite Gri olarak 9’a ayrılıyor. Jant seçeneklerinde ise 16” ila 18” arasında alüminyum alaşım jantlar arasında seçim yapabildiğimizi görüyoruz.

İç tasarım:

Yenilenen Octavia’nın iç kısmına baktığımızda şüphesiz ki en dikkat çekici şeylerden biri, aracın iki kollu direksiyon simidi. Araca ayrı bir hava katan ve daha modern gösteren iki kollu direksiyon simidi, vites değiştirme kollarına da sahip. Bunun dışında iç kısımda ‘Skoda Mood Select’ isimli bir özellik bulunuyor. Bu da ön panel, ön/arka ayak kısımları dahil olmak üzere aracın iç kısmındaki ambiyans aydınlatmasını ayarlamanızı sağlıyor.

İç kısımdaki döşeme seçenekleri de aynı aracın dış renk seçenekleri gibi oldukça geniş bir skalaya sahip. Toplamda 7 farklı döşeme seçeneği bulunan Skoda Octavia’nın 4 farklı iç dekor seçeneği de bulunuyor. Bu da iç kısmı istediğiniz gibi tasarlayabilmenizi ve daha konforlu bir yolculuk deneyimi elde etmenizi sağlıyor.

Güvenlik:

Şerit değiştirme asistanı:

Şerit değiştirme asistanı, Skoda Octavia’nın arka tarafında bulunan çift taraflı radarı kullanarak 70 metrelik bir alanı tarıyor ve kör nokta içerisinde kalan araçları tespit ediyor. Eğer sürücü bunları fark etmeden şerit değiştirmeye kalkarsa, yan aynalarda bulunan LED uyarı lambaları sürücüyü uyarmak için devreye giriyor.

Sistem aynı zamanda 'Güvenli Çıkış Özelliği' isimli bir sistemi de içinde bulunduruyor. Her zaman başınıza gelecek bir olay olmasa da bazen arabadan çıkmak için kapıyı açtığınızda aracın arkasından hızla size doğru yaklaşan bir araç olabilir. Bu tarz durumların önlenmesi için Skoda Octavia’da bulunan bu sistem, bir otomobil, motosiklet veya bisikletin otomobilin yakınından geçiyor olması durumunda çok hızlı şekilde sesli ve görsel olarak sürücüyü uyarıyor.

Adaptif hız sabitleyici:

Yeni nesil otomobillerin çoğunda bulunan adaptif hız sabitleyici Skoda Octavia modelinde de bulunuyor. Bu özellik, 210 km/saat hıza kadar etkinleştirildiğinde hız sabitleyici işlevine ek olarak öndeki araçlarla uygun mesafeyi korumak için otomatik olarak hızı ve mesafeyi ayarlıyor.

Ön bölge frenleme asistanı:

Acil frenleme sistemi olarak da geçen ön bölge frenleme asistanı, önünüze çıkan araç, yaya ve nesneleri algılıyor ve herhangi bir kaza riski tespit edilirse otomatik olarak fren yapıyor. 85 km/saat hıza kadar etkin olan bu sistem, önünüzde bir araçla giderken takip mesafesinin çok hızlı kısaldığını fark ettiğinde de otomatik frenleme yaparak kazadan kaçınmayı sağlıyor.

E-CALL acil durum çağrısı:

Büyük ve ciddi kaza anlarında bırakın telefona ulaşmayı, çoğu kazada kazazedeler ayık bile kalamayabilir. Bu tarz durumlarda acil durum servislerine erkenden haber vermek hayati önem taşır. E-CALL acil durum çağrısı, kaza anında hızlı şekilde otomatik olarak acil durum çağrısı yapar. Sistem, emniyet kemerlerinin takılı olması durumunda araç içindeki kişi sayısını da acil durum servislerine bildiriyor.

Konfor & teknoloji:

Kablosuz şarj bölmesi:

Araç içerisinde kablo kalabalığı olması rahatsız edici olabilir, bu nedenle son zamanlarda piyasaya sürülen modellerde kablosuz şarj bölmesi bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğine sahip telefon gözü Skoda Octavia’da da bulunuyor ve eğer telefonunuzun kablosuz şarj özelliği varsa bu göze bırakarak telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Shift by Wire teknolojisi:

Shift by Wire teknolojisi, klasikleşmiş DSG şanzımanın yerini alan bir şanzıman sistemidir ve vites değişikliğinin tamamen elektrik desteği ile yapıldığı bir teknolojidir. Vites kutusu ile seçilen vites arasında mekanik bir bağlantı sunulmayan bu teknolojide vites geçişleri çok daha kusursuz ve pürüzsüz olmaktadır. Bu da sürücüye ve yolculara daha iyi bir konfor sunuyor.

Head-up Display:

Skoda’nın ilk kez yeni Octavia modelinde gösterdiği Head-up Display; sürüş bilgisi, sürüş asistanları ve gösterge panelindeki diğer detayları sürücünün önündeki cama yansıtıyor. Bu sanal ekran göz hizasına göre ayarlanabiliyor ve ayrıca karlı günler için ayrı bir modu da bulunuyor.

10” multimedya ekranı:

Aracın ön panelinin ortasına konumlandırılan 10” boyutundaki multimedya ekranı, sürücünün veya yolcuların kolay bir şekilde müzik ve ses ayarı yapabilmesini, ışıklandırmayı ayarlamasını, telefon ve klima ayarları gibi ayarları düzeltmesini sağlıyor. Bu ekran 1,560 x 700 px çözünürlüğüne sahip.

Anahtarsız kilit ve çalıştırma sistemi:

Eğer aracının yanına gittiğinde anahtarla uğraşmak istemeyen biriyseniz, Skoda Octavia’da bulunan anahtarsız kilit ve çalıştırma sistemi sayesinde anahtarınıza dokunmadan aracınıza binebilir ve çalıştırabilirsiniz. Skoda Octavia’da bulunan bu sistem, anahtar yanınızda olduğu sürece otomatik olarak devreye girer ve araçtan uzaklaştığınızda da kapıları kilitler.

Skoda Octavia donanım paketleri:

Octavia Elite

Octavia Premium

2021 Skoda Octavia’nın 2 farklı donanım paketi bulunuyor. Skoda Octavia Elite, ‘boş paket’ olarak da adlandırdığımız paket olmasına rağmen birçok özelliği standart olarak bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler arasında park sensörü, anahtarsız çalışma, çift bölgeli klima gibi donanımlar bulunuyor.

Skoda Octavia Premium ise yeni modelin dolu paketi. Elite paketinde bulunan özelliklere ek olarak otomatik katlanan yan aynalar, ön park sensörü, karartılmış arka camlar gibi dış tasarım özellikleri dışında anahtarsız kilit sistemi, bel destekli ön koltuklar, dijital gösterge paneli gibi iç tasarım özellikleri de bu pakette yerini alıyor.

Skoda Octavia performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

2021 Skoda Octavia’da 2 farklı motor seçeneği bulunuyor. Bu motor seçeneklerinden birisi 1.0 TSI 110 beygirken diğeri ise 1.5 TSI 150 beygir. Motor seçeneklerinin fabrika verileri ise şu şekilde:

Skoda Octavia 1.0 TSI 110 beygir:

Azami hız : 208 km/saat

: 208 km/saat 0-100 hızlanma : 10.5 saniye

: 10.5 saniye Yakıt tüketimi : Şehir içi : 5.1 litre Şehir dışı : 3.8 litre Ortalama : 4.3 litre

: Şanzıman: 7 ileri otomatik

Skoda Octavia 1.5 TSI 150 beygir:

Azami hız : 230 km/saat

: 230 km/saat 0-100 hızlanma : 8.5 saniye

: 8.5 saniye Yakıt tüketimi : Şehir içi: 5.9 litre Şehir dışı: 4.0 litre Ortalama: 4.7 litre

: Şanzıman: 7 ileri otomatik

Skoda Octavia 2021 fiyat listesi:

Skoda Octavia’nın 01 Ekim 2021 tarihinde belirlenen fiyat listesi şu şekilde:

Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec Elite : 394.400 TL

: 394.400 TL Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec Premium : 389.900 TL

: 389.900 TL Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec Premium: 418.900 TL

Yeni Skoda Octavia’nın dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Sizler de araç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.