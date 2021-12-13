Yeni Skoda Octavia Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Yenilenen Skoda Octavia, sunduğu sayısız güvenlik asistanı, akıllı çözümleri ve bağlantı servisleriyle yolculuklarınızın kalitesini arttıracak bir düzeye gelmiş. Yeni Skoda Octavia’nın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine gelin bir göz atalım.

Skoda Octavia, ilk yıllarında Çek üreticinin en tanınan modellerinden biriydi. Güvenilir bir aile arabası olan Skoda Octavia, dünya çapında şirketin en çok sattığı model oldu. Yıllar geçtikçe Octavia bir aile arabasından fazlası haline geldi ve klas bir sedana dönüştü.

Bu yazımızda sizlere Skoda Octavia’nın dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenliği, performansı ve fiyat listesini derledik. Gelin Skoda Octavia’nın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine birlikte bir göz atalım.

Tasarım: LED Matrix ön farlar

Dış tasarım:

Bu klas sedanın ön farları tamamen LED matrix olarak tasarlanmış. Keskin hatlara sahip olan aracın ön ızgarasından kesintisiz olarak uzanan bu farlar aracı bir hayli kızgın gösteriyor. Krom dekorlu ön ızgara da aracın karizmasına karizma katıyor.

İç tasarım:

Skoda Octavia’nın koltukları ve direksiyonu tamamen deri ile kaplanmış. Aracın kontrol panelinden aracın iç ışıklarını dilediğiniz renge ayarlayabiliyorsunuz. Bu iç aydınlatma hiçbir şekilde göz almıyor ve aracın içini kolaylıkla görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca aracın içinde tam 8 adet hoparlör bulunuyor.

Konfor: Combi Scout paketi ile ısıtmalı ön koltuklar

Aracın koltukları deri ve kumaş karışımı bir kaplamaya sahip olduğundan özellikle uzun süreli oturmalarda konfor seviyesini en üste çıkartıyor. Direksiyonun arkasındaki çubuklar kullanması hoş hissettiriyor. Isıtmalı ön koltuklara ise sadece Skoda Octavia Combi Scout paketini satın alırsanız erişebiliyorsunuz.

Güvenlik: Otomatik fren yapan ön bölge frenleme asistanı

Skoda Octavia’da bulunan şerit değiştirme asistanı, aracın arka bölümünde bulunana sensörler sayesinde 70 m’lik alandaki her yaklaşan cismi fark eder ve sürücüyü uyarır. Araçtaki ön bölge frenleme asistanı, olası bir kaza anında otomatik olarak fren yapar ve faciayı önler.

Adaptif hız sabitleme sistemi tam 210 km/s hıza kadar çalışabiliyor ve bu sayede uzun yollarda dahi önünüzdeki araçla mesafenizi otomatik olarak ayarlar. Bu sistem ayrıca trafikte aracı otomatik olarak durduruyor ve direksiyona elinizi koyduğunuzda otomatik olarak başlatıyor. Ek olarak Skoda Octavia’da 9 adet hava yastığı bulunuyor.

Skoda Octavia performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Skota Octavia’nın 2 farklı motor seçeneği bulunuyor, bunlar: 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG ve 1.5 TSI e-TEC 150 PS DSG. Aracın 1.0 motorlu paketi 100 km başına şehir içinde 5,1 litre, şehir dışında 3,8 litre tüketirken 1.5 motorlu paketi 100 km’de şehir içinde 5,9 litre, şehir dışında 4,0 litre yakıt tüketiyor.

Skoda Octavia 2021 fiyat listesi:

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite: 574.900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite: 615.900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium: 629.900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium: 670.900 TL

2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS: 1.349.900

Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout: 783.400 TL

Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS: 1.399.000 TL

(10 Aralık 2021 tarihi ile geçerli olan fiyat listesi)

Skoda Octavia özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi?