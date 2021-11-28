Skoda Otomobilden İlham Alınarak ‘Ay Keşif Aracı’ Tasarlandı

Uzay yarışı ve otomobil sektörü, her geçen yıl yeni dönüm noktalarına imza atıyor. Bir tasarım şirketi de bu iki sektörü birleştirerek ‘Ay keşif aracı’ tasarladı. Ay’ın fiziksel koşullarına uygun olarak planlanan aracın tasarımında ise Skoda’nın elektrikli modelinden ilham alındı.

Otomobil sektörü, teknolojik alanlar içerisinde belki de en kısa zamanda en büyük değişimi yaşayan alan oldu. Apple ve Xiaomi gibi şirketlerin otomobil sektörüne giriş yapmasının yanı sıra köklü otomotiv devleri de elektrikli araç üretimine başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sektörde gündeme oturan en son haberse Xtend Design adlı tasarım şirketinden geldi.

Uzay yarışının hiç olmadığı kadar hız kazandığı bu dönemde büyük otomotiv şirketleri gözlerini ‘Ay keşif araçlarına’ dikmiş gibi görünüyor. ABD’li General Motors, Lockheed Martin adlı uzay şirketiyle ortaklaşa bir projeye girdiklerini açıklamış, bu proje kapsamında bir Ay keşif aracı yapacaklarını söylemişti. Benzer şekilde Japon otomotiv devi Toyota da ‘Lunar Cruiser’ adında bir keşif aracını tasarlamaya başladı. Xtend Design da tasarladığı Ay keşif aracıyla ‘bu yarışta ben de varım’ dedi.

Skoda’dan ilham alındı:

‘Luniaq’ olarak adlandırılan aracın tasarımcısı Tomas Rousek, bu keşif aracının NASA’nın MMSEV, yani ‘Uzay Keşif Aracı’ görevleri kapsamında kullanılabileceğini ifade ediyor. Çek Cumhuriyeti ve Londra’da merkezleri olan Xtend Design, keşif aracını ‘Çekya Uzay Haftası’ kapsamında tanıttı. Tanıtım sırasında aracın tasarımın ilham kaynağından da bahsedildi.

Rousek, keşif aracının tasarımında Skoda’dan ilham aldıklarını ifade ediyor. Skoda Enyaq olarak adlandırılan elektrikli SUV model, isim olarak da Luniaq ile bir hayli benzerlik taşıyor. Rousek, şu an yalnızca ‘tasarım’ aşamasında olan keşif aracının, Ay’ın fiziksel ortamının getirdiği zorlu koşullara uygun olarak tasarlandığını belirtiyor. İnsanlığın Ay üzerinde ne zaman otomobil sürerek dolaşacağı bilinmez ama teknoloji bu hızla ilerlemeye devam ederse çok da uzak olmayacağı ön görülebilir. 50 yıl sonra Ay’da drag yarışlarından bahsedersek şaşırmamak gerek.

Keşif aracının ilk görüntüleri (tasarım):