Xiaomi Yatırımcı Günü etkinliklerinde konuşma yapan Lei Jun, şirketin elektrikli otomobil projesinin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı. CEO'ya göre Xiaomi, otomobilinin seri üretimine 2024'ün ilk yarısında başlayacak. Şirket, üretimi Pekin'de gerçekleştirecek.

Son yıllarda hem Türkiye hem de diğer ülkelerde ününe ün katan Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bir süredir yeni bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yapılan açıklamalar ve edinilen bilgilere göre Xiaomi, önümüzdeki dönemlerde tamamen elektrik motorlu bir yapıya sahip olan bir otomobil üretecek. Şirket şimdi, bu proje ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Xiaomi'nin otomobil projesiyle ilgili açıklamalar, şirketin bir numarası Lei Jun tarafından yapıldı. Çin'de gerçekleştirilen Xiaomi Yatırımcı Günü etkinliklerinde mikrofonu alan Jun, bu otomobil projesi için biraz daha hızlı hareket edileceğini söyledi. CEO'nun yaptığı açıklamalara göre Xiaomi, elektrik motorlu otomobilinin seri üretimine, 2024'ün ilk yarısında resmen başlayacak.

Xiaomi otomobillerin üretileceği fabrikanın yeri de belli oldu

Lei Jun tarafından yapılan açıklamalarda, Xiaomi'nin otomobillerinin nerede üretileceğine de değinildi. Xiaomi patronuna göre Xiaomi Automobile Co. Ltd.'nin üretim fabrikası, Pekin'e bağlı "Yizhuangzhen" isimli bir kasabada bulunacak. Yalnız bu fabrika tek olmayacak. Xiaomi kaynakları, fabrika sayısının yıllar geçtikçe artacağını ifade ediyor.

Xiaomi'nin otomobil projesiyle ilgili detaylı bilgi sahibi değiliz. Şirket, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, şirketin öncelikle bütçe dostu araçlar üreteceğini, sonra da daha lüks araçlarla tüketicinin karşısına çıkıp, sektörün önde gelen isimleriyle rekabet edeceğini düşünüyorlar.