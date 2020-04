iOS için 2019 yılında piyasaya sürülen ve Apple tarafından yılın ödülüne layık görülen Sky: Children of the Light’ın yeni sezonu yayınlandı. Toplamda 9 hafta sürecek ‘Season of Enchantment’ boyunca oyuncular, yeni oyun içi ögeler kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Geçtiğimiz günlerde Android sürümü yayınlanan Sky: Children of the Light, şimdi de ‘Season of Enchantment’ ile oyuncuları yeni bir maceraya davet ediyor. Toplamda 9 hafta sürecek bu etkinlikte amaç, Golden Wasteland alemine seyahat etmek ve buradaki yıkımın gizemini çözmek olacak. Yeni sezonla birlikte oyuncular, pek çok yeni oyun içi ögeye sahip olma fırsatını da yakalayacaklar. Elde edilebilecek ögeler arasında yeni ifadeler, saç modelleri, pelerinler, maskeler, müzik sayfası ve 2 eşsiz hediye bulunuyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Sky: Children of the Light’ın nasıl bir oyun olduğuna daha yakından bakalım. Sky: Children of the Light nasıl bir oyun? Video oyun geliştiricisi thatgamecompany tarafından geliştirilen ve iOS için ilk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen Sky: Children of the Light, ilerleyen dönemlerde Apple tarafından yılın oyunu ödülüne layık görülmüştü. Pek çok oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran indie tarzdaki bu macera oyununda yapmanız gereken şeyse maceralara çıkmak ve etraftaki ruhlara yardım ederek güçlenmek. 8 farklı keşfedilebilir bölgede karakterinizi geliştirerek yeni iletişim yöntemleri öğrenebilir, dünyanın dört bir yanından oyuncularla karanlık diyarlara gidebilir ve hazineleri ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik oyunda arkadaşlıklarınızı geliştirmek için onlara hediyeler verip ateşinizi onlarla paylaşabiliyorsunuz. Oyundaki bazı haritalarda tek başına dolaşmak neredeyse imkânsız. Bu noktada iyi anlaştığınız bir arkadaşlarınızı daha sonra birlikte oynamak için ekleyebilir, zorlu haritaları beraber keşfedebilirsiniz. Kısacası oyunda keyifli vakit geçirebilmek için birbirinden farklı aktiviteler yapabilir veya maceralara atılabilirsiniz. İLGİLİ HABER World War Z Oyununda Gizemli Bir QR Kod Keşfedildi (Video) Sky: Children of the Light, şu anda yeni sezonuyla birlikte Android ve iOS uygulama mağazalarında indirilebilir durumda. Oyunu indirmek için hemen aşağıda yer alan indirme bağlantılarını kullanabilir, oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sky: Children of the Light  İNDİR Sky: Children of the Light  İNDİR

Kaynak : https://www.pocketgamer.com/articles/082800/sky-children-of-the-lights-season-of-enchantment-has-arrived-for-ios-and-android/

 5 4 1 0 0