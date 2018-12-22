Slack Yanlışlıkla Kullanıcıların Hesaplarını Erişime Kapattı

Slack yanlışlıkla İran'ı ziyaret eden bütün kullanıcılarının hesaplarını erişime kapattı.

Genellikle kurumsal ekipler arasında iletişim kurmak için kullanılan bulut tabanlı iletişim uygulaması Slack, binlerce kullanıcısının hesabını yaptığı bir hata sebebiyle erişime yanlışlıkla kapattı. ABD ticari ambargoları ve ekonomik yaptırımlar düzenlemeleri gereği İran'a erişimi kapatmak isteyen Slack, yanlışlıkla, daha önce İran'ı ziyaret etmiş bütün kullanıcılarının hesaplarını erişime kapattı.

Normal şartlar altında İran'a erişimi kapatmak için IP adresini yasaklaması gereken Slack, hesaplarında daha önce İran'dan giriş yapılmış (IP kaydı bulunan) bütün kullanıcıların hesaplarını da erişime kapattı. Yaptığı yanlışın farkına varan bulut tabanlı iletişim şirketi Slack, hatasını düzelterek, resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaştı.

Resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Slack; "Bu hafta içerisinde ABD ticari ambargoları ve ekonomik yaptırımlar düzenlemelerine uyum sürecimiz kapsamında güncellemeler yapılırken bazı hatalar yaptık. Yaptığımız hatalar karşılığında özür niteliğinde, hataları düzelten güncellemeyi de sunduğumuzu belirtmek isteriz." ifadeleriyle kullanıcılarından özür dilerken, ırkçılık niteliğinde bir harekette bulunmak istemediğini de "Uyruklarına veya etnik kökenlerine göre hiçbir kullanıcıyı engellemedik." sözleriyle belirtti.