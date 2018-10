Snapchat de çevrimiçi yayıncılık pazarına göz kırpmaya başladı. Firmanın yeni duyurduğu Snap Originals'da yayınlanacak olan eserler, her gün bir yeni bölüm yaklaşımıyla yayınlanacak.

Snapchat'in hikaye özelliği, sosyal medyada pek çok değişikliğe ön ayak olmuştu. Bu defa da çevrimiçi yayın platformlarıyla sosyal medya arasında bir noktayı hedefleyen firma, Snap Originals'i duyurdu.

Snap Originals'da yayınlanacak seriler arasında Duplass Kardeşler'in yeni komedi serisi Co-Ed öne çıkıyor. Rivardale'in arkasındaki ismlerden birisi de Class of Lies adlı gizem-gerilim türündeki diziyle sevenleriyle buluşacak. Bunim/Murray'ın yapacağı belgesel serisi ise Laguna Beach'in yükselen yıldızlarına odaklanacak. Yapımcılar, daha önce de Keep Up with the Kardashians'ın altına imzalarını atmıştı.

Snap Originals'ın sahip olacağı Show Portalları ise oldukça ilgi çekici. Ekranı kaydırarak showa dahil olup kendi deneyimlerinizi yaratabileceğiniz bu format, büyük merak uyandırıyor.

Snap Originals filtreler ve lensleri de işin içine sokmaktan çekinmiyor. Ayrı bir platforma henüz geçmeyen Snap Originals'a Snapchat'teki keşfet sayfasından ulaşabilir ya da bir showu arayıp takibe alabilirsiniz.