Bir zamanlar Instagram'a rakip olabilecek kadar popüler olup, Instagram Hikayeler'in yayınlanmasıyla adını unuttuğumuz Snapchat'te erişim sorunu baş gösterdi. Şu an için sorunun ne olduğu bilinmese de kullanıcılar üst üste çökme hatası bildirmeye başladılar.

Uzun bir çöküş döneminden sonra yenilenen tasarımıyla eski günlerine geri dönebileceğinin sinyalini vermeye başlayan Snapchat, çökmüş durumda. Pek çok kullanıcı, Snapchat'e erişim konusunda sorun yaşadıklarını raporluyorlar. Downdetector'den kontrol ettiğimizde Snapchat'teki erişim sorununun 13:44 itibarıyla baş gösterdiğini ve kısa sürede zirveye ulaştığını görüyoruz. Söz konusu çöküş ile birlikte kullanıcılar yine Twitter'a akın etti. Snapchat'teki erişim sorunun grafiği şu şekilde Sosyal medya kullanıcılarının söz konusu erişim sorunu hakkında bazı paylaşımları

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