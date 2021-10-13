Uzun bir çöküş döneminden sonra yenilenen tasarımıyla eski günlerine geri dönebileceğinin sinyalini vermeye başlayan Snapchat, çökmüş durumda. Pek çok kullanıcı, Snapchat'e erişim konusunda sorun yaşadıklarını raporluyorlar.
Downdetector'den kontrol ettiğimizde Snapchat'teki erişim sorununun 13:44 itibarıyla baş gösterdiğini ve kısa sürede zirveye ulaştığını görüyoruz. Söz konusu çöküş ile birlikte kullanıcılar yine Twitter'a akın etti.
Snapchat'teki erişim sorunun grafiği şu şekilde
Sosyal medya kullanıcılarının söz konusu erişim sorunu hakkında bazı paylaşımları