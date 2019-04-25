Geçtiğimiz günlerde Partner Summit 2019 etkinliğinde kendi oyun platformunu duyuran Snapchat, oyun dünyası için yenilikler sunmaya devam ediyor. Bugün 'Oyunlar İçin Bitmoji Yazılım Geliştirme Kiti'ni duyuran şirket, yakın zamanda video oyunlardaki karakterlerin yerine Bitmoji'lerin kullanılmasına olanak tanıyacak.

PC, Xbox, PS, Switch ve mobil gibi platformlardaki video oyunlarda kişiselleştirilmiş oyun karakterleri sunmayı planlayan Snapchat, bugün duyurduğu Oyunlar İçin Bitmoji SDK'si (yazılım geliştirme kiti) ile oyun dünyasında heyecan yaratacak bir yeniliğin temellerini atmış oldu. Tıpkı Unity, Unreal ve Play Canvas desteğiyle geliştirilen Bitmoji Party isimli oyunda olduğu gibi kişiler, diğer oyunlarda da kendilerine benzeyen oyun karakterleri yaratabilecek.

İnsanların kendilerine benzeyen oyun karakterleriyle duygusal bağ kurup daha fazla oynama isteği uyandırabilecek bu yenilik, video oyunları farklı bir boyuta taşıyabilir. Bitmoji'nin kurucu ortağı Ba Blackstock, "Bitmoji'yi oyunlara dâhil etmek oldukça mantıklı. Oyunlar bu sayede daha ilgi çekici hâle gelebilir. Oyun sektöründe dönüşüm etkisi yaratabilecek bir yenilik getiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kişiselleştirilmiş emojiler üretebilmemizi sağlayan Bitmoji, Snapchat'in en popüler özelliği durumunda. Bu özelliği oyun dünyasına taşımak, şirketin oyuncuları platforma çekmesine katkı sağlayabilir. Snapchat kamerasıyla taranacak bir QR Snapcode ile oyuna entegre edilebilecek Bitmoji'lerin video oyun endüstrisinde bir değişim yaratacağı kesin.

Şimdilik belirli sayıda oyun geliştiriciye ücretsiz olarak sunulan SDK, oyunlarda son dönemlerde görmeye başladığımız karakter özelleştirmelerinin yerini Snapchat'in bu özelliğine bırakmasını sağlayabilir. Snapchat'in bu girişiminin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.