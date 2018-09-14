Sociable Talks ekibi, 23 Eylül tarihinde Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirecek. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bulunan Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon, 400 kişilik bir kitleye kişisel gelişim ve girişimcilik alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı sunacak.

Gençleri hayal kurmaya teşvik ederek üretken bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan organizasyon, genç yüzleri proje ve Ar-Ge faaliyetlerinin içerisine sokmayı ve girişimcilik ruhunu desteklemeyi amaçlıyor. Bu nedenle de Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Zirvesi’nin hedef kitlesini aileler, gençler, yatırımcılar ve şirket yöneticileri oluşturuyor.

Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Zirvesi’nde söz alacak konuşmacıların başında gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, Lookater ortak kurucusu Alp Onur gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca Kerem Gök, Kadir Can Kırkoyun, Atalay Hüryaşar ve Elis Yılmaz da Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Zirvesi’nde konuşma gerçekleştirecek diğer isimler olarak göze çarpıyor.