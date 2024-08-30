Şoför Kelimesinin Kökeninin Aslında Hangi Anlama Geldiğini Öğrenince Ufak Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz!

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Şoför, hepimizin bildiği gibi TDK anlamıyla sürücü manasına gelir. Ancak bu kelimenin kökeni, bambaşka bir anlama sahiptir.

Şoför, kara yolu taşıtlarını süren kişi olsa da aslında sahip olduğu kökenin anlamı, bu taşıtlardan oldukça uzaktır.

Peki şoför kelimesinin kökeni nereden gelir ve esas anlamı nedir?

Şoför aslında Fransızca bir kelimedir.

lokomotifçi

Yani dilimize Fransızcadan geçmiştir. Bu kelimenin Fransızca orjinali, “chauffeur”dur. Anlamı ise ısı/ısıtandır. 

Hepimizin bildiği gibi lokomotifler ve gemiler, buharla çalışırdı. Bir görevli lokomotifin hareket etmesi için ateşe kömür atar böylece buhar oluşur ve lokomotifi hareket ettirirdi. İşte kömürü atan bu görevliye “chauffeur” yani şoför denirdi. Yani ısıtıcı.

Peki lokomotif şoförü, otomobil şoförüne nasıl dönüştü?

şoför

1800’lü yıllarda ilk otomobiller ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak otomobilleri herhangi bir arıza durumunda sanayiye götürmek söz konusu değildi. Problemler, bireysel uğraşlarla çözülmeye çalışılırdı.

O zamanlar otomobiller ya benzinle ya da buharla çalışıyordu. Bu buharlı otomobiller ile uğraşan fransız sanayici Leon Serpollet ise petrolle ısıtılan bir kazan icat etmişti. Bu kazanın içindeki su, dar tüplerde hızlıca dolaşarak buhara dönüşüyordu. 

Doğal olarak otomobillerin sürücü de artık bir şofördü yani ısıtıcı. Böylece bu kelime, şoför olarak kullanılmaya başlandı ve o şekilde devam etti. 

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Öz Türkçe Gibi Dursalar da Aslında Yabancı Dil Kökenli Olan Sözcükler: Anahtar Yunancadan, Soba Macarcadan...
İLGİLİ HABER

İngilizce Karşılığı Olmayan, Olsa da Çevirisi ile Zorlama Duran 10 Türkçe Kelimemiz
İLGİLİ HABER

Sadece 120 Kelimeden Oluşan Dünyanın En Küçük Diliyle Tanışın: Peki Konuşurları Derdini Nasıl Anlatıyor?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler