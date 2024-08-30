Şoför, hepimizin bildiği gibi TDK anlamıyla sürücü manasına gelir. Ancak bu kelimenin kökeni, bambaşka bir anlama sahiptir.

Şoför, kara yolu taşıtlarını süren kişi olsa da aslında sahip olduğu kökenin anlamı, bu taşıtlardan oldukça uzaktır.

Peki şoför kelimesinin kökeni nereden gelir ve esas anlamı nedir?

Şoför aslında Fransızca bir kelimedir.

Yani dilimize Fransızcadan geçmiştir. Bu kelimenin Fransızca orjinali, “chauffeur”dur. Anlamı ise ısı/ısıtandır.

Hepimizin bildiği gibi lokomotifler ve gemiler, buharla çalışırdı. Bir görevli lokomotifin hareket etmesi için ateşe kömür atar böylece buhar oluşur ve lokomotifi hareket ettirirdi. İşte kömürü atan bu görevliye “chauffeur” yani şoför denirdi. Yani ısıtıcı.

Peki lokomotif şoförü, otomobil şoförüne nasıl dönüştü?

1800’lü yıllarda ilk otomobiller ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak otomobilleri herhangi bir arıza durumunda sanayiye götürmek söz konusu değildi. Problemler, bireysel uğraşlarla çözülmeye çalışılırdı.

O zamanlar otomobiller ya benzinle ya da buharla çalışıyordu. Bu buharlı otomobiller ile uğraşan fransız sanayici Leon Serpollet ise petrolle ısıtılan bir kazan icat etmişti. Bu kazanın içindeki su, dar tüplerde hızlıca dolaşarak buhara dönüşüyordu.

Doğal olarak otomobillerin sürücü de artık bir şofördü yani ısıtıcı. Böylece bu kelime, şoför olarak kullanılmaya başlandı ve o şekilde devam etti.

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