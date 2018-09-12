Japon devi olan üç farklı şirket birleşerek, dünya çapında döviz bürolarına gerek kalmadan ödeme yapılabilecek bir mobil ödeme sistemi geliştiriyor.

Japonya’daki üç büyük şirket birleşerek, cep telefonları üzerinden eşler arasında para aktarımı ve seyahatlerde döviz bozdurmaya gerek kalmayacak bir ödeme yöntemi oluşturdular.

SoftBank, Synchronoss ve TBCASoft şirketleri; kullanıcıların dünya çapında seyahat ederken döviz bürolarına uğramadan ödeme yapabilecekleri bir sistem ortaya koydular. Şirketler, kullanıcıların cihazları sayesinde mağaza içi ya da dijital ödeme yapmasına izin veriyor. Örneğin Japonya’da yaşayan bir kişi, ABD’ye seyahate gidebilir ve bir mağazada bu uygulama sayesinde doğrudan dolar cinsinden ödeme yapabilir. Bu uygulama, PoC yani uygulama kanıtlama sürümünde olup Mobil Dünya Kongresi Amerika Konferansı’nda kendisini tanıtıyor.

Dünya çapında oldukça ilgi göreceğe benzeyen bu uygulamanın, gelişip farklı ülkelerde de kullanıma girmesinin; sık seyahat edenler için hayat kurtarıcı olacağını şimdiden söylemek mümkün.