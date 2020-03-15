Sokak Fotoğrafçılığında Uzmanlaşmanızı Sağlayacak İpuçları

Ortada herhangi bir proje olmadan sokak fotoğrafları çekmeye çalışmak, konunun uzmanları tarafından 'aç olduğunuzda yiyecek alışverişi yapmanıza' benzetiliyor. Aktarılanlara göre başta birkaç güzel kareye denk gelinse de bir yerden sonra geri dönüp bakıldığında aslında elle tutulur hiçbir şey olmadığı anlaşılıyor. Peki bu alanda ilerlemek için tam olarak neyi nasıl yapmak gerekiyor? Sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Uzmanların, sokak fotoğrafları çekmeye başlayan ve bir süre sonra kendini ilhamını kaybetmiş ve motivasyonsuz bulan kişiler için mükemmel bir çözümü var. Bu çözümün ismi kişisel projeler.

Uzmanların aktardığına göre kişisel projeler kavramı ve bir çalışma grubu geliştirmek, en başta göz korkutucu gibi dursa da yeni materyal bulmak için keşif yapma, daha yaratıcı davranma, bir amaç oluşturma, daha tatmin edici hissetmek için diğer görsel sanat dallarından yararlanma aşamalarını yapan kişiler, bu konuda başarıya daha hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Tema belirlemek ilk adım olabilir:

Bir tema üzerinde yoğunlaşan fotoğraf koleksiyonları yapmak da oldukça etkili bir yöntem olarak gösteriliyor. Bu koleksiyonlar, tekil olarak tüm hikâyeyi anlatamasalar da toplu hâlde oldukça güçlü etkilere sahip oluyor.

Uzmanların burada hatırlattığı nokta ise hikâyenin gölgelerin görüntülerinden oluşan basit bir koleksiyondan, sosyal etkisi oldukça güçlü olan bir şeylere kadar oldukça geniş bir alanda kendine yer edinebilmesi.

Fotoğrafçılıkta aslında birçok büyük proje, basit temalar etrafında dönüyor. Günümüzdeki önemli fotoğraf yarışmalarında bu tarz basit ve güçlü anlamları olan projeler genellikle ödül alıyor.

Estetik kısmı, can alıcı bir nokta olarak karşımıza çıkıyor:

Gölgeler, geometri, mimari, renk, gece hayatı, şemsiyeli insanlar ya da diğerleri... Neredeyse tüm sokak fotoğrafçıları işin estetik kısmına mutlaka yöneliyor. Bu kısım, projeler için zengin bir kaynak ve çok kolay bir başlangıç noktası olabiliyor. Estetik olanı aktarmada kullanılan başarılı kombinasyonlar da işin olmazsa olmazları arasında.

Tüm bunların yanında bulunulan yer de çok önemli. İyi bir fotoğrafçının kesinlikle iyi bir gezgin ve çok iyi bir gözlemci olabilmesi şart. Her gün işe gidip gelirken harcanan saatleri düşünecek olursak kafamızı kaldırıp etrafa bir baktığımızda bizi ne gibi sürpriz karelerin beklediğini görebiliriz. Bu ana fikirden yola çıkan birçok parlak fikir ve ilham verici hikâye mevcut.

Projelerin ne kadarlık bir zaman dilimine yayılacağı da yine tamamen kişisel bir tercih. Bir proje, bir gün ya da birkaç yıl sürebilir, bu ancak konunun çeşitliliğine ve kendinize yerli zaman tanıyabilmenize bağlıdır.

Bazen bir işe başlayıp hiçbir şey planlamadan nereye ulaşabileceğini görmek keyifli olabilir. Sokak fotoğrafçılığına ilgi duyan ve başlamak isteyen biriyseniz yazını sonuna geldiğimiz şu an umarız ki kafanızda bir şeyler canlanabilmiştir ve bu sizi hemen harekete geçirir.