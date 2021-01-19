Somatik Hücre Transferi Kullanılarak Orman Kedisi Klonlandı

Çin'in Qingdao Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları, ilk defa somatik hücre transferi kullanarak bir orman kedisi klonladı. Yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelen Ping'an adındaki yavru kedi, hayvan genetiği hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacak.

Çin’in Qingdao Üniversitesi’nde bulunan bilim insanları, dünyada ilk kez somatik hücre transferi kullanarak bir kedi klonlamayı başardıklarını açıkladı. 24 Aralık 2020'de, 75 gram ağırlığında doğan yavru kediye, barış ve güvenlik anlamına gelen Ping’an adı verildi.

Bilim insanları, henüz 2 aylık olan bu yavru kedinin son derece sağlıklı olduğunu, bu başarıları sayesinde hayvan hastalıklarının incelenmesinin ve yeni ilaçların geliştirilmesinin daha kapsamlı bir hale geleceğini açıkladı.

Ping'an, hayvan genetiğinin araştırılmasında önemli bir rol oynayacak

Üniversitedeki ekibe önderlik eden profesör Zhao Minghui, deneyleri için sahibinin de onayıyla bir kediden küçük bir deri aldıklarını, daha sonra dokunun -196 santigrat derecede dondurularak somatik hücreyle kültürlendiğini belirtti.

Somatik transferden sonra elde edilen embriyo, yetişkin bir kedinin rahmine yerleştirildi ve klonlanmış kedinin doğumu başarıyla gerçekleşti. Minghui, klonlanmış kedinin aynı zamanda nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik yapılan araştırmalara yeni bir ışık tutacağını belirtti.