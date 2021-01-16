Bilim insanları, Japonya'da gerçekleştirilen bir çalışmada sivrisineklerin koku duyusundan faydalanarak kanser dedektörü geliştirdi. Düşük maliyetle üretilmesi beklenen bu dedektörün 10 yıl içerisinde kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji ve bilim son hızla ilerlemeye devam ederken bunun yansımaları birçok alanda görülebiliyor. Sağlık da teknoloji ve bilimdeki bu gelişmelerden faydalanan alanlardan bir tanesi ve kanser de özellikle üstüne yoğunlaşılan hastalıklar arasında bulunuyor.

Japonya'da kanser üzerine yapılan çalışmalarda bir kanser dedektörü geliştirildi. Üstelik bu dedektörde antenlerinde yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip sivrisineklerin koklama duyusundan faydalanıldı. Sivrisinek antenindeki bu koku alıcılarından her biri koku yayan maddeyi tespit edebiliyor. Peki, kokudan kanseri tespit eden bu dedektör nasıl geliştirildi ve nasıl çalışıyor?

Sivrisineğin koku duyusundan kanser dedektörü geliştirildi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Takeuçi Şoji ve ekibi, sivrisineklerin insan terinde bulunan oktenol adı verilen bir kimyasalı saptayabilen koku alıcıları üstünde incelemeler gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise karaciğer kanserinin göstergelerinden kabul edilen oktenolü tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek yapay hücre zarı üretmeyi başardı.

Ekip, ayrıca yapay hücre zarı arasında kullanılmak üzere bir sensör de geliştirdi. Bu sensör, yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilmeyi sağlıyor. Prototipi de geliştirilen bu cihaz, milyarda yarım yoğunluktaki nefes örneklerinden oktenolü oldukça kısa bir süre içerisinde saptamayı başardı.

Söz konusu bu dedektörün, kanser hastalarının nefeslerinde koku yayan maddeyi tespit edebilmek için düşük maliyetlerle üretilmesi planlanıyor. Ayrıca dedektörün 10 yıl içerisinde kullanıma sunulması da bekleniyor.