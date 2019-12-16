Time Dergisi, Son 10 Yıla Damgasını Vuran Cihazları Seçti

Time dergisi, 2010’lara damgasını vuran 10 cihazı belirledi. Time tarafından hazırlanan “2010’ların En İyi 10 Cihazı” listesine damgasını vuran şirket ise Apple oldu.

Time dergisi, yaklaşık 100 yıldır yayın hayatına devam ediyor. ABD’de yayınlanan dergi her yıl belirlediği yılın kişisi ve listelerle insanların dikkatini çekiyor. Dergi editörleri şimdi de, 2010'ların son yılı olan 2019'da da 2010'lara damgasını vuran cihazları listelediler.

Time tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Apple tarafından üretilen iPad yer aldı. Time, 2010 yılında piyasaya sunulan iPad’den önce tablet bilgisayar fikrinin bilim kurgu filmlerine sıkışıp kaldığını belirtiyor. iPad’le beraber gerçek dünyada yer almaya başlayan tabletler, şimdi insanların büyük bir kısmı tarafından vazgeçilmez hale geldi.

Time'a göre 2010'lara damga vuran ilk cihaz: İpad

Apple iPad

Elektrikli araçlara bakışımızı değiştiren otomobil: Tesla Model S

Time’ın “2010’ların En İyi 10 Cihazı” listesinin ikinci sırasında ise 2012 yılında Tesla tarafından insanlara sunulan Model S oldu. Model S, 2012 yılında piyasaya sunularak araç teknolojisini baştan aşağı değiştirmiş oldu. Model S ile beraber elektrik enerjisi ile çalışan araçlar insanların gündemine boylu boyunca girdiler.

Tesla Model S

Hemen her şeyi akıllı hale getirebilen cihaz: Rasberry Pi

Son 10 yıla damgasına vuran cihazların üçüncü sırasında ise Raspberry Pi yer alıyor. Kredi kartı büyüklüğünde bir bilgisayar olarak tarif edilen Raspberry Pi, sonsuz olasılıklar evrenini önümüze getirdi. Raspberry Pi ile gerekli kodlama ile beraber istediğiniz her şeyin beyni haline dönüşebilir. Time dergisi de, akıllı cihazlar çağının temellerinde olacak Raspberry Pi’ı “2010’ların En İyi 10 Cihazı” listesinin üçüncü sırasına aldı.

Raspberry Pi

Google’ın medya oynatıcısı Chromecast, sıradan televizyonları dahi akıllı televizyon haline getiren teknoloji olarak Time’ın listesinde dördüncü sırada yer aldı. Chromecast’in ardından drone teknolojisini hayatımıza sokan Dji Phantom ise listenin beşinci sırasında yer aldı.

Google Chromecast

Time tarafından hazırlanan “2010’ların En İyi 10 Cihazı” listesinde Amazon tarafından geliştirilen akıllı hoparlör Amazon Echo, Apple’ın akıllı saati Apple Watch, yine Apple’ın kablosuz kulaklıkları Apple AirPods, taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch ve Xbox’ın uyarlanabilir kontrol cihazı da listede yerini aldı.

Dji Phantom

Amazon Echo

Apple Watch

Apple AirPods

Nintendo Switch

Xbox Uyarlanabilir Kontrol Cihazı