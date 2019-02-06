Yıllardır dünya üzerinde yaşayan insan sayısının hızla artacağı ve doğal kaynakların tükenme noktasına geleceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ekonomi başta olmak üzere birçok farklı etken yüzünden bu durumun sanılanın aksi bir tabloya dönüşeceği yeni tahminler arasında yerini alıyor. Uzmanlar, pek de uzak olmayan bir gelecekte insan nüfusunun azalacağını belirtiyorlar.

Yıllardır, dünya nüfusunun katlanarak arttığı bilinen bir gerçek. Yapılan tahminlere göre, yakın gelecekte bu durum gitgide hızlanacak ve insanlık açısından, çok daha karamsar bir tablo meydana getirecek ancak uzun vadeli düşünüldüğünde ise tam tersi bir durumla karşılaşılması olası gözüküyor: Dünya nüfusunun azalacak olması.

Bilim insanları, geçmişten bugüne yaşanan nüfus artışını baz alarak yaptıkları tahminlerde, Dünya’da yaşayan insan sayısının 2100 yılına kadar 11 milyarı bulacağını tahmin ediyorlar. Yakın gelecekte durum bu şekilde olacak gibi gözükse de daha sonrasında nüfusun azalmaya başlayacağı yeni tahminler arasında yer alıyor. Empty Planet isimli kitabın yazarları gazeteci John Ibbitson ve siyaset bilimci Darrell Bricker’ın birçok ülkede yaptıkları araştırmalara göre, genç nüfus çocuk sahibi olma konusunda çok da hevesli değil.

Yazarların kitapları için yaptıkları araştırmalarda, kadınların dünyaya yeni bir canlı getirme konusunda çekinceleri olduğu ve çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin ise maksimum iki çocuk sahibi olmak istedikleri görüldü. Dünyanın geleceği, ekonomik kaygılar ve şehirlerin durumları gibi konularda endişe sahibi olan yeni nesil, çocuk sahibi olma konusunda çekimser düşüncelere sahip. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde çok daha belirgin şekilde görülüyor. Bu nedenle, gelecekte bir süreliğine nüfus artıyor gibi gözükecek olsa da daha sonrasında belirgin bir azalış yaşanacak. Bilim insanları, bu azalmanın tersine dönmeyebileceğini söylüyorlar.