Başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi' ve 'Alo 182' üzerinden randevu bulmak oldukça zor.

Özellikle de son dönemlerde hastalar, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu alamamaktan şikayetçi.

Bazı polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini belirten vatandaşlar, şikayetlerini Twitter, Ekşi Sözlük, sikayetvar.com gibi platformarda dile getiriyor.

Bu platformlarda sorundan dem vuranların yazdığı binlerce şikayet var. Ekşi Sözlük'teki şikayetlerden bazıları şöyle:

Twitter'da da Sağlık Bakanı ve MHRS'nin hesapları altında çok fazla şikayet görülebiliyor:

Şikayetvar.com'da da binlerce şikayet bulunuyor. MHRS'nin memnuniyet puanının 1.8 olması durumun vahametini gösteriyor.

Şikayetlerden bazıları:

Biz de MHRS'den randevu alma denemesi yaptık ve bazı polikliniklerden ertesi gün için randevu alınabildiğini gördük fakat...

Bazı poliklinikler içinse en erken 9 gün sonrasına ve -İzmir'de olmamıza rağmen- Manisa'daki bir hastane için alınabildiğini gördük.

Sistemin neden bu kadar yoğun olduğunu İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip açıklıyor:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde kişi başı hekime müracaat 2002 yılında 3.1 iken 2017 yılında 8.9’a yükselmiştir. Son 15 yılda devlet hastanelerine başvurular yüzde 220 arttı, üniversite hastanelerinde yüzde 340, özel hastanelerde ise yüzde 1150 başvuru artışı var.

Kamuda bu sayıları karşılayacak sayıda hekim, sağlık çalışanı ve hastane olmadığı için beklentiler karşılanamaz duruma gelmiştir. Bir devlet hastanesinde çalışan hekim günde 100-120 hasta bakmaktadır. Oysa bir hekim hastaya en az 15-20 dakika ayırarak günde ancak 20-30 hasta bakabilir.

Mevcut randevu sistemi 10 dakikada bir aynı anda 3 hastaya birden randevu verir hale getirilmiştir. Sağlık sistemi ve randevu sisteminin tıkandığını bir diğer göstergesi de acile başvuran hasta sayılarımız. 80 milyonluk ülkemizde acile başvuru sayımız yıllık 110 milyon."

Prof. Dr. Saip, sorunun aile hekimlerinden sevk sistemiyle düzeltilebileceği görüşünde.

"Çözüm; birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek hastanelere başvuruyu azaltmak. Sevk zincirini sağlayarak ihtiyacı olan hastaları hastanelere yönlendirmek, gereksiz tetkik ve girişimleri arttıran performans sisteminden vazgeçmek. Mevcut kapasitemiz doğru değerlendirildiğinde gerçek hastalar için uzayan hasta randevularının önüne geçilebilir."

Durumu özetlemek gerekirse, aşağıdaki bir veya birkaç nedenden dolayı bu sorunun yaşandığı ortada.

MHRS sistemi kötü.

Sağlık çalışanı sayısı yetersiz.

Hastane sayısı yetersiz.

Gereksiz yere hastaneye giden vatandaş sayısı çok.

Randevu alıp gitmeyenler tıkanmaya neden oluyor.

Türk insanı ekonomik, sosyal şartlardan dolayı çok fazla hasta oluyor.

Vatandaşlar sağlığına dikkat etme konusunda bilinçli olmadığı için sağlık sistemi zorlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?



Kaynaklar: Ekşi Sözlük, Twitter, Şikayet Var, Milliyet, MHRS