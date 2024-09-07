Neurode'nin ADHD yönetimi için geliştirdiği kulaklık, Kabata'nın yapay zeka destekli dambılları ve daha fazlası tanıtıldı.

Son dönemde teknoloji dünyasında çeşitli yenilikçi ürünler tanıtıldı. Neurode'nin ADHD yönetimi için geliştirdiği kulaklık, Kabata'nın yapay zeka destekli dambılları, reMarkable'ın Paper Pro tableti ve DJI'ın DJI Neo drone'u, dikkat çeken bu ürünler arasında yer alıyor.

Yeni duyurulan bu ürünler, farklı alanlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Her biri, kendi alanında önemli yenilikler sunuyor.

Neurode

Neurode, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu (ADHD) yönetmek için ilaçsız bir yöntem sunan yeni bir kulaklık geliştirdi. Cihaz kullanıcıların beyin aktivitelerini izleyerek nörofeedback kullanıyor ve böylece kullanıcıların ADHD belirtilerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Mini bir MR niteliği olan Neurode, odaklanma, dürtü kontrolü ve hafızayı 20 dakikada geliştiren bir kafa bandı geliştirdi. Cihaz ön siparişe açık olup fiyatlandırma ile ilgili detaylar yakında paylaşılacak.

Kabata Dumbell

Kabata, dünyanın ilk yapay zeka destekli dambıllarını tanıttı. Geleneksel ağırlıkların aksine, bu akıllı dambıllar kullanıcı performansına göre ağırlığı otomatik olarak ayarlıyor, tekrar hızını izliyor ve form düzeltme geri bildirimi veriyor. Bu sayede, kişisel antrenör rehberliği olmadan bile güvenli ve etkili bir antrenman sağlanıyor. Kabata'nın bu akıllı dambılları, $599 ön siparişe açıldı.

reMarkable Paper Pro

reMarkable, kağıda yazma deneyimini dijital verimlilikle birleştiren Paper Pro'yu piyasaya sürdü. Gerçek kağıt hissini veren tam boyutlu renkli ekranı ile dikkat dağıtıcı olmayan bir yazma ve okuma deneyimi sunuyor. Göz yorgunluğunu azaltan bu tablet, not alma, belge inceleme ve beyin fırtınası için ideal bir ortam sağlıyor. Paper Pro, $579 fiyatıyla dijital iş akışlarına daha doğal bir çalışma yöntemi entegre etmek isteyenler için tasarlandı.

DJI Neo

DJI, kolay hava videografisi için tasarlanmış kompakt bir drone olan DJI Neo'yu tanıttı. 135 gram ağırlığındaki bu drone, hem iç hem de dış mekan kullanımına uygun olarak tasarlanmış. Çeşitli çekim modları sunan DJI Neo, ses kontrol özellikleri ile farklı bir deneyim sunuyor. $199 başlangıç fiyatıyla ise artık satışta.