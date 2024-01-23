Sömestir tatilinde evde oturup canınız sıkılmasın diye, sizler için 2023 yılının en iyi 10 animasyon filmini derledik. Çocuk da olsanız yetişkin de olsanız bu filmler; sizi farklı dünyalara götürecek, maceralara sürükleyecek, yeri geldiğinde duygulandıracak, güldürecek ve düşündürecek.

2023 yılı animasyon filmleri açısından oldukça verimli ve renkli bir yıl oldu. Usta Miyazaki'nin son filminden tutun, Mario'suna kadar birçok animasyon filmi vizyona girdi.

Bazıları gişede rekorlar kırdı, bazıları eleştirmenlerden tam not aldı, bazıları ise izleyicilerin kalbini kazandı. Peki, bu filmler neler?

Miyazaki’nin son şaheseri: Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron

Tür: Fantastik, dram, macera

Fantastik, dram, macera Yıl: 27 Ekim 2023

27 Ekim 2023 Seslendirmenler: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki Yönetmen: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb: 7.6

Hayao Miyazaki’nin yönettiği bu fantastik film, Pasifik Savaşı sırasında annesinin ölümünden sonra yeni bir kasabaya taşınan Mahito adlı bir çocuğun, terk edilmiş bir tapınakta yaşayan bir balıkçıl ile arkadaş olmasını anlatıyor.

Mahito, balıkçılın aslında bir ejderha olduğunu ve insanlarla savaşan bir orduya katılmak istediğini öğrenir. Balıkçılın hayallerini gerçekleştirmesine yardım ederken kendisi de savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Örümcek çocuğun yeni maceraları: Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across The Spider-Verse

Tür: Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu

Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu Yıl: 2 Haziran 2023

2 Haziran 2023 Seslendirmenler: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson

Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson IMDb: 8.6

Spider-Man: Into The Spider-Verse filminden sonra, Miles Morales’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Miles, Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelir ve farklı boyutlardan gelen diğer Örümcek-Adamlarla tanışır. Ancak Miles’ın evrenini tehdit eden bir düşman ortaya çıkar. Miles ve arkadaşları, evrenler arası bir yolculuğa çıkarak dünyayı kurtarmak için birlikte savaşırlar.

Video oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken: Süper Mario Kardeşler Filmi / The Super Mario Bros. Movie

Tür: Macera, komedi, aile, fantastik

Macera, komedi, aile, fantastik Yıl: 14 Nisan 2023

14 Nisan 2023 Seslendirmenler: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black

Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black Yönetmenler: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc

Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc IMDb: 7.0

Nintendo’nun en sevilen karakterlerinden olan Mario ve Luigi, ilk kez animasyon filmi olarak karşımıza çıktı. Kardeşler, Prenses Peach’i kurtarmak için Mantar Krallığı’na giderler. Ancak kötü kalpli Bowser, krallığı ele geçirmek için bir plan yapmıştır. Mario ve Luigi, Bowser’ın planını bozmak ve Peach’i kurtarmak için yolda karşılaştıkları arkadaşlarıyla iş birliği yaparlar.

Doğa ile bağlantılı olan bir kız: Suzume

Tür: Macera, aksiyon

Macera, aksiyon Yıl: 26 Mayıs 2023

26 Mayıs 2023 Seslendirmenler: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu

Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu Yönetmen: Makoto Shinkai

Makoto Shinkai IMDb: 7.7

Suzume, Kyushu’nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kızdır. Bir gün, “kapı arayan” gizemli bir genç adamla tanışır ve onu takip eder. Dağlardaki harabe bir binada, yıkımdan kurtulmuş gibi duran bir kapı bulur.

Kapıya dokunduğunda, Japonya’nın her yerinde kapılar açılmaya başlar. Açılan kapılar, diğer taraftaki felaketleri engellemek için kapatılmalıdır. Suzume, kapıların çağrısına uyarak “kapıları kapatma yolculuğuna” çıkar.

Çizgi roman uyarlaması: Nimona

Tür: Aksiyon, komedi, fantastik

Aksiyon, komedi, fantastik Yıl: 30 Haziran 2023

30 Haziran 2023 Seslendirmenler: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang

Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang Yönetmenler : Nick Bruno, Troy Quane

: Nick Bruno, Troy Quane IMDb: 7.6

Noelle Stevenson’ın çizgi romanından uyarlanan bu film, Nimona adlı genç bir kızın, kötü bir bilim adamı olan Lord Ballister Blackheart’ın çırağı olmasını anlatıyor.

Nimona, istediği şekle girebilen bir metamorf olduğu için, Blackheart’ın planlarını gerçekleştirmesine yardım eder. Ancak Nimona’nın geçmişi ve güçleri hakkında bazı sırlar vardır. Nimona ve Blackheart hem kahraman hem de kötü adam olarak tanımlanamayacak bir maceraya atılırlar.

Kabuklu dostlarımız geri döndü: Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Tür: Aksiyon, macera, komedi

Aksiyon, macera, komedi Yıl: 4 Ağustos 2023

4 Ağustos 2023 Seslendirmenler: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu

Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu Yönetmenler: Jeff Rowe, Kyler Spears

Jeff Rowe, Kyler Spears IMDb: 7.2

Kaplumbağa kardeşler Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo; New York’ta gizli bir yaşam sürmektedir. Ancak bir gün Shredder adlı bir kötü adam, şehri ele geçirmek için bir ordu kurar.

Kaplumbağalar, insan dostları April O’Neil ve Casey Jones ile birlikte, Shredder’ı durdurmak için harekete geçerler. Klasik Ninja Kaplumbağalar hikâyesi ama bu arada kaplumbağaların ustası olan Splinter’ın da bir sırrı vardır.

Tavuklar yine kaçıyor: Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu / Chicken Run: Dawn of the Nugget

Tür: Macera, komedi

Macera, komedi Yıl: 15 Aralık 2023

15 Aralık 2023 Seslendirmenler: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey

Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey Yönetmen: Sam Fell

Sam Fell IMDb: 6.4

Chicken Run filminin devamı niteliğindeki bu filmde, tavuklar yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kaçtıkları çiftlikten sonra özgür bir yaşam sürmeye başlayan tavuklar, bir gün bir fast food zincirinin yeni ürünü olan "nugget"ın peşine düşer. Nugget’ın aslında tavuk etinden yapıldığını öğrenen tavuklar hem kendilerini hem de diğer tavukları kurtarmak için harekete geçer.

Bir kertenkelenin gözünden ilkokul maceraları: Leo

Tür: Müzikal, komedi

Müzikal, komedi Yıl: 21 Kasım 2023

21 Kasım 2023 Seslendirmenler: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong

Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong Yönetmenler: Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim

Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim IMDb: 7.0

Netflix’in yapımı olan bu film, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bir yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedidir. Filmde, Leo adında bir kertenkele, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve okul hayatı hakkında eğlenceli ve samimi yorumlar yapar. Leo, aynı zamanda, sınıfın kaplumbağası olan en yakın arkadaşıyla birlikte kaçma planları yapar.

Bu sefer de doğa ile uyum içinde yaşayan bir kız: Elemental: Doğanın Güçleri / Elemental

Tür: Drama, macera, komedi

Drama, macera, komedi Yıl: 16 Haziran 2023

16 Haziran 2023 Seslendirmenler: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen

Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen Yönetmen: Peter Sohn

Peter Sohn IMDb: 7.0

Elemental: Doğanın Güçleri filmi; ateş, su, toprak ve tahta (hava olmasın) halklarının birlikte yaşadığı Element Şehri’nde geçiyor. Hikâye, sert, kıvrak zekâlı ve çabuk parlayan bir genç kadın olan Alev’in, Deniz adında eğlenceli, duygusal, akışına bırakmış bir adamla olan arkadaşlığının, içinde yaşadıkları dünya hakkında Alev’in inançlarına meydan okumasını anlatıyor .

Müzik, macera ve gerçek dostlukla dolu bir yolculuk: Troller Hep Beraber / Trolls Band Together

Tür: Macera, komedi, müzikal

Macera, komedi, müzikal Yıl: 10 Kasım 2023

10 Kasım 2023 Seslendirmenler: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson

Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson Yönetmenler: Walt Dohrn, Tim Heitz

Walt Dohrn, Tim Heitz IMDb: 6.0

Poppy ve Branch, müzik türlerinin farklılıklarını kabul ettikten sonra, yeni bir tehditle karşı karşıya kalırlar. Bu tehdit, müziği yok etmek isteyen ve tüm trolleri köleleştirmek isteyen kötü bir büyücüdür. Poppy ve Branch, diğer trollerle birlikte, büyücüyü durdurmak ve müziği kurtarmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.

Bonus: Normalde 2022'de vizyona girdi ama ülkemizde 2023 yılında yayımlandığı için bu güzel filmi listemize koymasaydık olmazdı:

Macera tutkusu bitmeyen bir kedi: Çizmeli Kedi: Son Dilek / Puss in Boots: The Last Wish

Tür: Macera, komedi

Macera, komedi Yıl: 27 Ocak 2023

27 Ocak 2023 Seslendirmenler: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén

Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén Yönetmenler: Joel Crawford, Januel Mercado

Joel Crawford, Januel Mercado IMDb: 7.8

Çizmeli Kedi, macera tutkusunun bedelini ödediğini fark eder: Dokuz hayatından sekizini tüketmiştir ve sadece bir tanesi kalmıştır. Efsanevi Son Dilek’i bulmak ve dokuz hayatını geri kazanmak için destansı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, eski dostları ve yeni düşmanlarıyla karşılaşır.

Sizin 2023 yılında izlediğiniz en güzel animasyon filmi hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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