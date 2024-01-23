2023 yılı animasyon filmleri açısından oldukça verimli ve renkli bir yıl oldu. Usta Miyazaki'nin son filminden tutun, Mario'suna kadar birçok animasyon filmi vizyona girdi.
Bazıları gişede rekorlar kırdı, bazıları eleştirmenlerden tam not aldı, bazıları ise izleyicilerin kalbini kazandı. Peki, bu filmler neler?
Son 1 yılın en iyi 10 animasyon filmi:
- Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron
- Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across The Spider-Verse
- Süper Mario Kardeşler Filmi / The Super Mario Bros. Movie
- Suzume
- Nimona
- Ninja Kaplumbağalar: Mutant Karmaşası / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
- Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu / Chicken Run: Dawn of the Nugget
- Leo
- Elemental: Doğanın Güçleri / Elemental
- Troller Hep Beraber / Trolls Band Together
Miyazaki’nin son şaheseri: Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron
- Tür: Fantastik, dram, macera
- Yıl: 27 Ekim 2023
- Seslendirmenler: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- IMDb: 7.6
Hayao Miyazaki’nin yönettiği bu fantastik film, Pasifik Savaşı sırasında annesinin ölümünden sonra yeni bir kasabaya taşınan Mahito adlı bir çocuğun, terk edilmiş bir tapınakta yaşayan bir balıkçıl ile arkadaş olmasını anlatıyor.
Mahito, balıkçılın aslında bir ejderha olduğunu ve insanlarla savaşan bir orduya katılmak istediğini öğrenir. Balıkçılın hayallerini gerçekleştirmesine yardım ederken kendisi de savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
Örümcek çocuğun yeni maceraları: Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across The Spider-Verse
- Tür: Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu
- Yıl: 2 Haziran 2023
- Seslendirmenler: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson
- Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson
- IMDb: 8.6
Spider-Man: Into The Spider-Verse filminden sonra, Miles Morales’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Miles, Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelir ve farklı boyutlardan gelen diğer Örümcek-Adamlarla tanışır. Ancak Miles’ın evrenini tehdit eden bir düşman ortaya çıkar. Miles ve arkadaşları, evrenler arası bir yolculuğa çıkarak dünyayı kurtarmak için birlikte savaşırlar.
Video oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken: Süper Mario Kardeşler Filmi / The Super Mario Bros. Movie
- Tür: Macera, komedi, aile, fantastik
- Yıl: 14 Nisan 2023
- Seslendirmenler: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black
- Yönetmenler: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc
- IMDb: 7.0
Nintendo’nun en sevilen karakterlerinden olan Mario ve Luigi, ilk kez animasyon filmi olarak karşımıza çıktı. Kardeşler, Prenses Peach’i kurtarmak için Mantar Krallığı’na giderler. Ancak kötü kalpli Bowser, krallığı ele geçirmek için bir plan yapmıştır. Mario ve Luigi, Bowser’ın planını bozmak ve Peach’i kurtarmak için yolda karşılaştıkları arkadaşlarıyla iş birliği yaparlar.
Doğa ile bağlantılı olan bir kız: Suzume
- Tür: Macera, aksiyon
- Yıl: 26 Mayıs 2023
- Seslendirmenler: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu
- Yönetmen: Makoto Shinkai
- IMDb: 7.7
Suzume, Kyushu’nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kızdır. Bir gün, “kapı arayan” gizemli bir genç adamla tanışır ve onu takip eder. Dağlardaki harabe bir binada, yıkımdan kurtulmuş gibi duran bir kapı bulur.
Kapıya dokunduğunda, Japonya’nın her yerinde kapılar açılmaya başlar. Açılan kapılar, diğer taraftaki felaketleri engellemek için kapatılmalıdır. Suzume, kapıların çağrısına uyarak “kapıları kapatma yolculuğuna” çıkar.
Çizgi roman uyarlaması: Nimona
- Tür: Aksiyon, komedi, fantastik
- Yıl: 30 Haziran 2023
- Seslendirmenler: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang
- Yönetmenler: Nick Bruno, Troy Quane
- IMDb: 7.6
Noelle Stevenson’ın çizgi romanından uyarlanan bu film, Nimona adlı genç bir kızın, kötü bir bilim adamı olan Lord Ballister Blackheart’ın çırağı olmasını anlatıyor.
Nimona, istediği şekle girebilen bir metamorf olduğu için, Blackheart’ın planlarını gerçekleştirmesine yardım eder. Ancak Nimona’nın geçmişi ve güçleri hakkında bazı sırlar vardır. Nimona ve Blackheart hem kahraman hem de kötü adam olarak tanımlanamayacak bir maceraya atılırlar.
Kabuklu dostlarımız geri döndü: Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
- Tür: Aksiyon, macera, komedi
- Yıl: 4 Ağustos 2023
- Seslendirmenler: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu
- Yönetmenler: Jeff Rowe, Kyler Spears
- IMDb: 7.2
Kaplumbağa kardeşler Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo; New York’ta gizli bir yaşam sürmektedir. Ancak bir gün Shredder adlı bir kötü adam, şehri ele geçirmek için bir ordu kurar.
Kaplumbağalar, insan dostları April O’Neil ve Casey Jones ile birlikte, Shredder’ı durdurmak için harekete geçerler. Klasik Ninja Kaplumbağalar hikâyesi ama bu arada kaplumbağaların ustası olan Splinter’ın da bir sırrı vardır.
Tavuklar yine kaçıyor: Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu / Chicken Run: Dawn of the Nugget
- Tür: Macera, komedi
- Yıl: 15 Aralık 2023
- Seslendirmenler: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey
- Yönetmen: Sam Fell
- IMDb: 6.4
Chicken Run filminin devamı niteliğindeki bu filmde, tavuklar yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kaçtıkları çiftlikten sonra özgür bir yaşam sürmeye başlayan tavuklar, bir gün bir fast food zincirinin yeni ürünü olan "nugget"ın peşine düşer. Nugget’ın aslında tavuk etinden yapıldığını öğrenen tavuklar hem kendilerini hem de diğer tavukları kurtarmak için harekete geçer.
Bir kertenkelenin gözünden ilkokul maceraları: Leo
- Tür: Müzikal, komedi
- Yıl: 21 Kasım 2023
- Seslendirmenler: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong
- Yönetmenler: Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim
- IMDb: 7.0
Netflix’in yapımı olan bu film, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bir yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedidir. Filmde, Leo adında bir kertenkele, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve okul hayatı hakkında eğlenceli ve samimi yorumlar yapar. Leo, aynı zamanda, sınıfın kaplumbağası olan en yakın arkadaşıyla birlikte kaçma planları yapar.
Bu sefer de doğa ile uyum içinde yaşayan bir kız: Elemental: Doğanın Güçleri / Elemental
- Tür: Drama, macera, komedi
- Yıl: 16 Haziran 2023
- Seslendirmenler: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen
- Yönetmen: Peter Sohn
- IMDb: 7.0
Elemental: Doğanın Güçleri filmi; ateş, su, toprak ve tahta (hava olmasın) halklarının birlikte yaşadığı Element Şehri’nde geçiyor. Hikâye, sert, kıvrak zekâlı ve çabuk parlayan bir genç kadın olan Alev’in, Deniz adında eğlenceli, duygusal, akışına bırakmış bir adamla olan arkadaşlığının, içinde yaşadıkları dünya hakkında Alev’in inançlarına meydan okumasını anlatıyor .
Müzik, macera ve gerçek dostlukla dolu bir yolculuk: Troller Hep Beraber / Trolls Band Together
- Tür: Macera, komedi, müzikal
- Yıl: 10 Kasım 2023
- Seslendirmenler: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson
- Yönetmenler: Walt Dohrn, Tim Heitz
- IMDb: 6.0
Poppy ve Branch, müzik türlerinin farklılıklarını kabul ettikten sonra, yeni bir tehditle karşı karşıya kalırlar. Bu tehdit, müziği yok etmek isteyen ve tüm trolleri köleleştirmek isteyen kötü bir büyücüdür. Poppy ve Branch, diğer trollerle birlikte, büyücüyü durdurmak ve müziği kurtarmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.
Bonus: Normalde 2022'de vizyona girdi ama ülkemizde 2023 yılında yayımlandığı için bu güzel filmi listemize koymasaydık olmazdı:
Macera tutkusu bitmeyen bir kedi: Çizmeli Kedi: Son Dilek / Puss in Boots: The Last Wish
- Tür: Macera, komedi
- Yıl: 27 Ocak 2023
- Seslendirmenler: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén
- Yönetmenler: Joel Crawford, Januel Mercado
- IMDb: 7.8
Çizmeli Kedi, macera tutkusunun bedelini ödediğini fark eder: Dokuz hayatından sekizini tüketmiştir ve sadece bir tanesi kalmıştır. Efsanevi Son Dilek’i bulmak ve dokuz hayatını geri kazanmak için destansı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, eski dostları ve yeni düşmanlarıyla karşılaşır.
Sizin 2023 yılında izlediğiniz en güzel animasyon filmi hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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