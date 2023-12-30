Acısıyla, neşesiyle, hüznüyle ve gözyaşlarıyla geride kalan 2023 yılının son günlerine girdik. Bizler de sizler için, yeni yılın ruhunu en iyi şekilde yansıtan filmleri bir araya getirdik.

Bir yıl daha geride kaldı. 2023 yılının sonuna geldik... 2024 yılının nasıl geçeceği ise tam bir muamma. Ancak yeni bir yıl demek yeni umutlar demek. Yeni umutlar ise yeni başlangıçlar demek. Birçok kişi için yılın en sevilen bu döneminde film izlemeden olmaz tabii...

Yeni yılın bu tatlı telaşında heyecanınıza heyecan katacak, içinizi sıcacık yapacak romantikten komediye, gerilimden fantastiğe birçok film mevcut. Yeni yıl ruhunu aşılayıp iç ısıtan filmler nelermiş gelin hep birlikte bakalım!

Noel ruhunun gücünü anlatan Grinç / The Grinch

Tür: Animasyon, komedi

Animasyon, komedi Yıl : 2018

: 2018 Seslendirenler: Benedict Cumberbatch, Cameron Seely, Rashida Jones

Benedict Cumberbatch, Cameron Seely, Rashida Jones Yönetmen : Yarrow Cheney

: Yarrow Cheney IMDb: 6.4

Komik, iç açıcı ve görsel olarak son derece çarpıcı olan Grinç filmi, Noel ruhunun gücünü anlatan evrensel bir hikâyeye sahip. Huysuz Grinç, Whoville köyünde kutlanan Noel'i mahvetmek için haince planlar yapar ancak genç bir kızın masum kalbi, onun alaycı ve huysuz ruhunu değiştirir.

Karşılıksız bir aşkın hikâyesi: Tatil / The Holiday

Tür : Komedi, romantik

: Komedi, romantik Yıl : 2006

: 2006 Oyuncular : Kate Winslet, Cameron Diaz

: Kate Winslet, Cameron Diaz Yönetmen : Nancy Meyers

: Nancy Meyers ​IMDb: 6.9

Londra’da yaşayan Iris Simpkins, bir gazetede köşe yazarıdır. Iris, aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk besler. Ylbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını ve başka biriyle evlenmek üzere olduğunu haber alan Iris, tepetaklak olur.

Romantik bir dram: İki Aşık / Two Lovers

Tür : Dram, romantik

: Dram, romantik Yıl : 2008

: 2008 Oyuncular : Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw

: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw Yönetmen : James Gray

: James Gray ​IMDb: 7

Başarılı oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu Two Lovers, Brooklyn'de geçiyor. İptal edilen bir evliliğin ardından boşluğa düşen ve depresyonla mücadele eden Leonard, romantik bir dramanın içine düşer. Bir tarafta ailesinin evlenmesini istediği aile dostu Sandra varken diğer tarafta ise güzel ama dengesiz olan yeni komşusu Michelle vardır...

1950'li yıllardan tutkulu bir ilişki: Carol

Tür: Dram, romantik

Dram, romantik Yıl: 2015

2015 Oyuncular : Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson Yönetmen : Todd Haynes

: Todd Haynes ​IMDb: 7.2

Cate Blanchett ve Rooney Mara'nın başrolde olduğı Carol, 1950'li yılların New York'unda geçiyor. Evli, çocuklu ve son derece güçlü bir kadın olan Carol, eşiyle sorunlar yaşadığı bir evliliğin içindedir. Carol'un bir gün, genç tezgâhtar Therese ile tesadüfen tanışması onu tutkulu bir ilişkiye sürükler.

Hem fantastik hem de romantik bir yapım: Ölümsüz Aşk / The Age of Adaline

Tür : Dram, fantastik, romantik

: Dram, fantastik, romantik Yıl : 2015

: 2015 Oyuncular : Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford

: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford Yönetmen : Lee Toland Krieger

: Lee Toland Krieger ​IMDb: 7.2

The Age of Adaline, yirminci yüzyılın başında doğan genç bir kadının, geçirdiği bir kaza sonucu yaşlanamaz hâle gelmesini konu ediniyor. Sonsuza dek 29 yaşında kalacak olan Adaline'in Ellis Jones ile tanışması, onun hayata ve aşka olan bakış açısını tamamen değiştirir.

Korkunç olduğu kadar komik sahnelerle de dolu olan Gremlinler / Gremlins

Tür: Komedi, fantastik, korku

Komedi, fantastik, korku Yıl: 1984

1984 Oyuncular: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton

Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton Yönetmen: Joe Dante

Joe Dante ​IMDb: 7.3

Komik ve bir o kadar da korkunç sahnelerle dolu olan Gremlins, genç bir adamın yanlışlıkla yeni evcil hayvanıyla ilgili üç önemli kuralı çiğnemesiyle başlar. Bu üç önemli kuralın çiğnenmesinin ardından, küçük kasabayı kötü niyetli ve yaramaz canavar sürüsünün kaplaması da çok gecikmez.

Hayatı altüst olan bir adamın tutkulu aşkı: Phantom Thread

Tür: Dram, tarih, romantik

Dram, tarih, romantik Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville

Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson ​IMDb: 7.4

Phantom Thread, 1950'lerin Londra'sında geçen bir hikâyeyi konu ediniyor. Titiz ve ünlü bir terzi olan Reynolds Woodcock'ın hayatı, kendisinin ilham perisi olan Alma ile tanıştıktan sonra altüst olur.

Uzun süre akıllardan çıkmayacak: Aşk Her Yerde / Love Actually

Tür: Komedi, dram, romantik

Komedi, dram, romantik Yıl: 2003

2003 Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson

Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson Yönetmen: Richard Curtis

Richard Curtis ​IMDb: 7.6

Hem birbirinden ünlü oyuncularıyla hem de olağanüstü müzikleriyle uzun süre akıllardan çıkmayacak olan Love Actually, günümüz Londra’sında geçiyor. Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan film, birbirinden farklı on hikâyeyi konu ediniyor.

Âşık olmamaya çalışan bir ikilinin dramı: Harry Sally'yle Tanışınca / When Harry Met Sally...

Tür: Komedi, dram, romantik

Komedi, dram, romantik Yıl: 1989

1989 Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher Yönetmen: Rob Reiner

Rob Reiner ​IMDb: 7.7

Chicago Üniversitesinde okumalarına rağmen mezun olduktan sonra tesadüfen tanışan Harry ve Sally, çok iyi bir arkadaşlık kurarlar. Ancak ikili, aralarındaki bu kuvvetli arkadaşlığın zarar görmemesi adına, birbirlerine âşık olmamak için büyük bir çaba sarf ederler.

Noel'in klasiklerinden Evde Tek Başına / Home Alone

Tür: Komedi, aile

Komedi, aile Yıl: 1990

1990 Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern Yönetmen: Chris Columbus

Chris Columbus ​IMDb: 7.7

Home Alone, Noel'in en klasik filmlerinden biri. Evde yalnız bırakılan sekiz yaşındaki Kevin, bunun bir fırsat olduğunu fark eder ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Ancak evlerine gözünü diken iki azılı hırsızı hesaba katmamıştır...

Aşkın bambaşka bir 'boyut'u: Zamanda Aşk / About Time

Tür: Komedi, dram, fantastik

Komedi, dram, fantastik Yıl: 2013

2013 Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy Yönetmen: Richard Curtis

Richard Curtis ​IMDb: 7.8

Hem romantik hem de fantastik olan About Time filmi, Tim adındaki gencin zamanda yolculuk yapabildiğini ve kendi hayatında olanları değiştirebildiğini keşfetmesiyle başlar. 21 yaşındaki Tim'in bu gizli yeteneği, âşık olduğu kadın Mary ile olan ilişkisine de yepyeni bir 'boyut' katar.

İyi bir komedi filmi arayanlara: Bir Yılbaşı Hikâyesi / A Christmas Story

Tür: Komedi, aile

Komedi, aile Yıl: 1983

1983 Oyuncular: Peter Billingsley, Melinda Dillon, Darren McGavin

Peter Billingsley, Melinda Dillon, Darren McGavin Yönetmen: Bob Clark

Bob Clark ​IMDb: 7.9

Noel'in yaklaştığı sırada, 9 yaşındaki Ralphie’nin tek bir isteği vardır: Oyuncak bir silah... Ancak onun bu isteğini ne annesi ne de babası kabul eder. Keza bu isteiğine öğremeninin verdiği tepki de onu hayal kırıklığjna uğratır. Ralphie’nin, bu oyuncağa sahip olmak için hem ailesi hem de öğretmeni başta olmak üzere birçok engeli aşması gerekir.

Beklenmeyen bir misafirin yolculuğu: Noel Gecesi Kabusu / The Nightmare Before Christmas

Tür: Animasyon, aile, romantik

Animasyon, aile, romantik Yıl: 1993

1993 Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara Yönetmen: Henry Selick

Henry Selick ​IMDb: 7.9

Halloween Kenti'nin "Balkabağı Kralı" olmaktan usanan Jack Skellington, hayatında yeni ve heyecan verici bir şeyler bulmak ister. Jack Skellington, bu arayı sırasında Christmas Kenti'ni bulur!

Kahkahalara boğan bir Charlie Chaplin filmi: Altına Hücum / The Gold Rush

Tür: Komedi, dram

Komedi, dram Yıl: 1925

1925 Oyuncular: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray Yönetmen: Charles Chaplin

Charles Chaplin ​IMDb: 8.1

Charles Chaplin klasiklerinden olan The Gold Rush, 1890'lı yıllarda servetine servet katmak umuduyla Klondike'a giden ve dans salonunda gördüğü bir kıza vurulan bir adamın hikâyesini konu ediniyor. Bu adam, sonunda sürpriz bir servete kavuşur ve macerasının parçası olan kadınla mutlu olur. Her hareketiyle kahkahalara boğan bu karakter, Charlie Chaplin’den başkası değildir.

Umutsuzluğun fantastik yolculuğu: Şahane Hayat / It's a Wonderful Life

Tür: Dram, aile, fantastik

Dram, aile, fantastik Yıl: 1946

1946 Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore Yönetmen: Frank Capra

Frank Capra ​IMDb: 8.6

Dramın eksik olmadığı It's a Wonderful Life, iflasın eşiğine gelen George Bailey'in Noel gecesinde kendini nehre atarak intihar etmek üzere olmasıya başlar. Umutsuzluğa kapılmış olan George Bailey'e yardım etmesi için cennetten gönderilen bir melek ise ona hiç var olmasaydı hayatın nasıl olacağını gösterir.

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