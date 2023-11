Son yıllarda çıkış yapan oyunların ''bozuk'' şekilde yaymlanmasına sıklıkla rastlar olduk. Ne yazık ki bu oyunların çoğu, deneyimi baltalayacak büyük hatalara sahip oluyor. Tahmin ettiğinizin aksine bunun suçlusu geliştiriciler değil!

Oyun sektörü ve teknoloji geliştikçe, oyunlardaki detaylar ve işçilik de artış gösteriyor. Ancak büyük firmalar bile bazı oyunların altından kalkamıyor. Bu sebeple birçok oyunun çıkışı erteleniyor ya da yapımlar tamamlanmadan piyasaya sürülüyor.

Büyük şirketler binlerce çalışana sahipken neden AAA kalitedeki oyunlar bile eksik bir biçimde piyasaya sürülüyor?

Oyunların çıkış tarihi, geliştiricilere değil yayıncı ve yatırımcılara bağlı.

Bilmeyenler varsa belirtmiş olalım; şirketler yıl içerisinde 4 kez olmak üzere mali raporlarını açıklıyorlar. Bu mali raporlarda yükselişte olabilmek ve geçmiş yıllara göre daha fazla gelir elde etmiş olmak rekabet açısından büyük önem arz ediyor.

Oyunun teknik kısmını oluşturan geliştirici şirket ve oyunu platformlara süren yayıncı şirket arasında bir tarih anlaşması yapılıyor. Yayın şirketi ve yatırımcılar oyunun bitişi için net bir tarih belirliyor.

Belirlenen tarihte oyun hazır olmazsa ne oluyor?

Geliştirici şirkete yatırım yapan yatırımcılar, ödedikleri miktarın karşılığını elbette en kısa sürede görmek istiyor. Eğer oyun, yayıncıların belirlediği tarihe kadar yetişmezse büyük olasılıkla erteleniyor.

Geliştirici stüdyoya tanınan ek süre içerisinde oyun yine tamamlanamazsa, yatırımcı ve yayıncı ile anlaşılırsa oyun yeniden ertelenebiliyor. Ancak genelde bu tür ertelemeler şirketlere büyük zarar veriyor, bu yüzden yayıncılar geliştirici stüdyo üzerinde baskı kurmaya başlıyor.

Baskılar arttıkça ve şirket değer kaybetmeye başladıkça oyunu bir an önce piyasaya sürmek elzem hâle geliyor.

Oyunu tamamlamamış olan geliştiriciler her ne kadar hazır olmasalar da yaşanan bu baskılar ve açıklanması gereken mali raporlar sebebiyle yapımı yayıncılara teslim etmek zorunda kalıyor.

Böylelikle günümüzde resmen alışkanlık hâline gelen ''bozuk ve eksik oyunlar'' piyasaya sürülmüş oluyor.

Bozuk oyunları düzeltmek için daha çok emek ve para harcanıyor.

Bozuk oyunların piyasaya sürülmesiyle tahmin edildiği üzere eleştirmenler ve oyuncular, yapım stüdyosunu eleştiriyor ve oyunun puanları kötü bir seviyede kalıyor. Birçok iade, eleştiri ve kötü şan ise geliştiriciyi zor duruma sokuyor.

Bu sebeple oyunu düzeltmek için sıklıkla güncellemeler yayınlanıyor ancak bunlar için bolca vakit ve para gerekiyor. Geliştirme aşamasında az vakit alacak hata düzeltmeleri, yayınlanan oyuna entegre edilmeye çalışıldığında geliştirici daha çok zarar görmüş oluyor.

Oyuncular bu duruma yeterli tepki göstermiyor.

Oyuncular aşinadır ki Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars: Jedi Survivor, Battlefield 2042 ve The Last of Us Part 1 (PC) gibi oyunlar oldukça hatalı çıkış yaptı. Başta oyuncular bu duruma tepki gösterdi ve bahsi geçen oyunların puanları resmen yerlerdeydi.

Geliştiriciler zamanla güncellemeler yayınlamaya ve oyunu düzeltmeye çalıştı ki bazıları henüz tam düzelmedi. Buna rağmen oyunların puanları gitgide artmaya başladı ve oyuncular, bu yapımların zamanında eksik çıkış yaptığını unuttu.

Bozuk oyun çıkartmak resmen alışkanlık oldu.

Elbette düzeltilen oyunları oynamak istiyoruz ancak yine de Metacritic puanlarını yükseğe çekmek ''Siz eksik çıkarsanız da biz buna alışıyoruz.'' demek gibi bir şey oluyor.

Hâliyle bu tepkiyle karşılaşan yayıncı ve geliştiriciler, ''Nasılsa sonradan düzeltiliyor, erkenden oyunu çıkaralım.'' demeye başlıyor.

Bu sebeple bozuk oyunları piyasaya erkenden sürmenin giderek alışkanlık hâline geleceğini düşünüyorum. Nasıl olsa parasını ödediğimiz ürün bozuk çıksa da düzeltilmesini bekliyoruz.