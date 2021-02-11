Paramount Pictures tarafından yayıncılığı üstlenilen Sonic the Hedgehog'un ikinci filmi 10 saniyelik bir videoyla resmen duyuruldu. Film 8 Nisan 2022'de sinemalara gelecek.

Gerek oyunları gerekse de çizgi filmiyle pek çoğumuzun çocukluğunda kendine sağlam bir yer edinen Sonic'in yeni filmi resmen onay aldı. 2020 yılının en çok izlenen filmleri arasında kendine yer edinen ilk filmin başarısını devam ettirmek isteyen Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 2'yi resmen onayladı.

Oyuncu kadrosunda Jim Carry gibi büyük bir ismin de yer aldığı Sonic the Hedgehog, 2020'de salgın daha dünyada tam manada yayılmaya başlamadan önce yayınlanmıştı. Bu sebeple diğer filmlere oranla salgından daha az etkilenen yapım, izleyicilerden de olumlu geri dönüşler almıştı. Bu güzel başlangıcın devamını getirmek isteyen Paramount Pictures ise bir süredir ikinci filmin çekimleri ile uğraşıyordu.

Sonic the Hedgehog 2, 10 saniyelik videoyla duyuruldu

Aslında ikinci filmin çalışmalarına 2020'nin yaz aylarında başlayan Paramount Pictures, günümüze kadar resmi bir açıklama yapmamıştı. Bu uzun bekleyişin ardından şirketten videolu bir açıklama geldi ve filmin ismini, logosunu ve vizyon tarihini öğrenmiş olduk. Paramount Pictures'un resmi YouTube kanalından paylaşılan 10 saniyelik kısa videoda filme dair pek bir şey görmüyoruz, ancak videonun sonunda filmin vizyon tarihini öğrenmiş oluyoruz.

Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de seyirciyle buluşacak. Yani önümüzde 1 seneden uzun bir zaman bulunuyor. Koronavirüs pandemisinin bu seneki yönelimi ve aşıların hala yetersiz olduğu düşünüldüğünde 2022 tarihinin çok daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

İlk film gişede başarılı olmuştu

14 Şubat 2020'de karşımıza çıkan ilk Sonic filmi, sürpriz bir şekilde beğenilmiş ve pandemi başlamadan önceki son başarılı gişe filmlerinden biri olmuştu. Dünya çapında 320 milyon dolar hasılat elde eden yapım, aslında vizyona girmeden önce eleştirilerin hedefi olmuştu. Fragmanlarda Sonic karakterinin tasarımını hiç beğenmeyen binlerce kişi, filmi eleştiri yağmuruna tutmuştu. Yayıncı şirket ise filmin çıkış tarihini erteleyerek Sonic karakterinin modellemesini değiştirmişti.