Sony, Andorid 9.0 Güncellemesini Alacak Cihazları Duyurdu

Android 9.0 Pie kapımızı çaldığından beri, büyük firmalar güncellemeyi alacak olan telefonları duyurmaya başladı. Bugün de sıra Sony'de...

Uzun süredir akıllı telefon piyasasından çekileceği dedikodularıyla çalkalanan Sony Mobile, Andorid 9.0 Pie güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı. Firmanın amiral gemilerinin tamamı güncellemeyi alacakken, ilk jenerasyon Xperia X ve XZ serileri güncellemeden mahrum kalacak. 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Olan Sony Telefonları Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XA2

Xperia XA2 Ultra

Xperia XA2 Plus İLGİLİ HABER Android Mesajlar Güncellendi: Yeni Materyal Tasarım ve Gece Modu Eklendi Sony'nin belirttiğine göre 'Premium' modeller kasım ayı içerisinde güncellemeye kavuşacaklar. XA2 serilerinin güncellemeyi 2018 yılı içerisinde alması beklenmiyor. En yakın tarih 2019'un başları gibi görünüyor. OnePlus 3'ün dahi Android 9.0 Pie güncellemesi alacağı açıklanmışken, Xperia X ve XZ serilerinin Pie'dan mahrum kalacak olması biraz hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/261089/sony-android-pie-update-list.html

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