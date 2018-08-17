Sony, Andorid 9.0 Güncellemesini Alacak Cihazları Duyurdu

Uzun süredir akıllı telefon piyasasından çekileceği dedikodularıyla çalkalanan Sony Mobile, Andorid 9.0 Pie güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı. Firmanın amiral gemilerinin tamamı güncellemeyi alacakken, ilk jenerasyon Xperia X ve XZ serileri güncellemeden mahrum kalacak.
9.0 Pie Güncellemesi Alacak Olan Sony Telefonları
- Xperia XZ2
- Xperia XZ2 Compact
- Xperia XZ2 Premium
- Xperia XZ1
- Xperia XZ1 Compact
- Xperia XZ Premium
- Xperia XA2
- Xperia XA2 Ultra
- Xperia XA2 Plus
Sony'nin belirttiğine göre 'Premium' modeller kasım ayı içerisinde güncellemeye kavuşacaklar. XA2 serilerinin güncellemeyi 2018 yılı içerisinde alması beklenmiyor. En yakın tarih 2019'un başları gibi görünüyor. OnePlus 3'ün dahi Android 9.0 Pie güncellemesi alacağı açıklanmışken, Xperia X ve XZ serilerinin Pie'dan mahrum kalacak olması biraz hayal kırıklığı yaratmış durumda.