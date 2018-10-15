Sony Blockchain Temelli DRM Platformunu Duyurdu

Sony'den yapılan açıklamada, blockchain üzerine kurulacak olan yeni DRM platformunun müzik, film, VR içeriği ve e-kitaplar üzerine hizmet vereceği açıklandı.

Sony, DRM platformunun geliştirme aşamasında olduğunu ve sistemi, blockchain teknolojisi üzerine kuracaklarını açıkladı. Yeni sistem Sony ve Sony Global Education'un daha önce geliştirdiği ve eğitim bilgilerinin onaylanması, paylaşımı ve hakları için kullanılan sistemin hakları korumak konusunda geliştirilmiş ek özelliklere sahip bir versiyonu olacak.

DRM çözümleri, dijital içeriklerin haklarının korunmasını temel alacak. Bu kapsama giren elektronik ders kitapları, müzikler, filmler, VR içerikleri ve e-booklar platformda yer alacak. Sony'nin söylediğine göre yeni geliştirilen sistem, yazılı dokümanla ilgili hakların yönetimi, elektronik verinin yaratıldığı zaman ve saat bilgisinin sunumu özelliklerine sahip olacak. Doğrulanabilir bilgiyle önceden kaydedilmiş bilgilerin kaydedilmesinde de blockchainden faydalanacak.

Sistemin, elektronik verinin yaratımında avantaj sağlamanın dışında, yazılı bilginin telifi konusunda da büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Yazılı bilgiyi telif altına almak oldukça uzun ve uğraşlı bir süreçken bu sistemde bu sorun bulunmuyor. Sistemin oldukça geniş bir kullanım alanı olduğunu söyleyen Sony, şu anda sistemi prototip aşamasında tutuyor. Başarılı olunması halindeyse sistem ticarileştirilerek diğer kullanıcılara da açılacak.

Sony'den yapılan yorumda, Sony Global Education'un sürekli olarak yenilikçi gelişmeler yapmaya çalıştığı ve blockchain teknolojisinden faydalanmanın, var olan sisteme büyük katkı sağlayacağı ve blockchain teknolojisini eğitim için kullanılabilir hale getireceği ifade edildi.