Japon teknoloji devi Sony, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 24-27 Şubat tarihleri ​​arasında Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’ye katılmayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (MWC), bu sene her zamankinden daha sönük bir havada geçecek. Zira birçok teknoloji devi, şu ana kadar 900'den fazla insanı öldüren corona virüsü salgını nedeniyle MWC 2020’yi pas geçecek. Şimdi bu firmaların arasında Sony de katıldı.

Japon devi tarafından yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğine ve sağlığına büyük önem verdiğimiz için, İspanya'nın Barcelona kentindeki MWC 2020 fuarına katılmaktan vazgeçtik" ifadeleri kullanıldı.

Sony'nin yanı sıra Ericsson, LG, Nvidia ve Amazon gibi firmalar da MWC 2020'yi pas geçecek

Daha önce Ericsson, LG, Nvidia ve Amazon gibi pek çok teknoloji devi, corona salgını nedeniyle 24-27 Şubat tarihleri ​​arasında Barcelona’da düzenlenecek etkinliğine katılmayacaklarını bildirmişlerdi.

MWC fuarının düzenleyicisi olan GSMA, bünyesinde ilave sağlık personeli bulunduğunu ve salgının yarattığı riskleri azaltmak için birçok önlem aldığını söylüyor. Fakat pek çok şirket, GSMA’nın sunduğu güvencelere rağmen, çalışanlarının sağlığını riske atmamak için etkinliğe katılmama kararı aldı. Bu arada Samsung, sınırlı sayıda çalışanla da olsa MWC 2020’ye katılacağını açıkladı.

İlk olarak aralık ayının sonlarında ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, bugüne kadar 40 binden fazla kişiye bulaştı ve 910 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 28 ülkeye sıçrayan salgın, sadece pazar günü Çin anakarasında 96 kişiyi öldürmüştü.