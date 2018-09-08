Birkaç yıl önce ilk e-kağıt ekranlı saatini tanıtan Sony, bu teknolojiyi bir adım ileri taşıyor. IFA 2018'de tanıtılan FES Watch U'nun fiyatı ise bir hayli yüksek.

Sony'nin hem ekran hem de kayış kısmında esnek 'e-kağıt' ekran kullandığı yeni saati FES Watch U tanıtıldı. Avrupa'da satışa çıkacak olan cihaz, 2014 yılında üretilen prototipin son kullanıcı versiyonu konumunda.

IFA 2018'de Smartwatch 4 hamlesi beklenen Sony, maalesef bu konuda hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Wear OS işletim sistemli gerçek bir akıllı saat yerine, pek de akıllı olmayan ama oldukça şık görünümlü FES Watch U'yu tanıtan Sony; daha çok tasarımıyla öne çıkan bir saat tanıtmış oldu.

100 farklı tema seçeneği bulunan saatin tüm temaları, e-kağıt ekran teknolojisi sebebiyle, gri renk üzerine kurulu. Paslanmaz çelik kasaya sahip olan saat, iOS ve Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışacak. Oldukça uzun bir pil ömrü vadeden FES Watch U, aynı zamanda IPX5/7 sertifikasıyla suya da dayanıklı.

Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan FES Watch U, şu an için sadece Japonya ve Çin'de satılıyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa satışları başlayacak olan saatin gümüş renk seçeneği 529 £ (yaklaşık 4500 TL) fiyata sahipken, siyah renk seçeneği ise 699 £ (yaklaşık 6000 TL) fiyatıyla dudak uçuklatıyor.