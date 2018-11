Spider-Man Evrenindeki Kadınları Konu Alan Bir Film Geliyor

Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün olası başarısını şimdiden değerlendiren Sony, Spider-Man evrenindeki kadın karakterlerle ilgili bir film düşünüyor.

Sony cephesinden gelen son dedikodular, Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün ardından bir sinema evreni oluşturacak şekilde yeni filmlerin kapıda olduğu yönünde. İlk olarak gelmesi beklenen filmse yine Phil Lord ve Chris Miller'ın içerisinde bulunacağı bir Spider-Gwen projesi olabilir.

Her ne kadar filmin merkezinde Spider-Gwen olacak olsa da filmde Spider-Woman, Silk ve Madame Web gibi bilindik kadın karakterlerinde yer alması bekleniyor. Daha vizyona girmeden fragmanıyla dahi büyük ilgi çeken Spider-Verse filminin, Sony tarafından Spider-Man animasyon evreninin giriş sekansı olarak görüldüğü belirtiliyor.

Çizgi romanda birçok kez bir araya gelen Spider-Woman ve Silk'in yer almasına kesin gözüyle bakılan filmin vizyon tarihi şu an için belirsiz. Spider-Man: Into The Spider-Verse ise 14 Aralık 2018'de vizyona girecek.