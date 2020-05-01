Sony, Eylül 2019'da piyasaya sürdüğü Sony FX9'dan RAW sinyalinin nasıl kaydedileceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre kayıt için XDCA-FX9 Genişletme Birimi ve Atomos Shogun 7 gerekiyor. Böylece Sony, ProRes RAW ekosistemine dâhil edilmiş oldu.

Sony, full frame video kamerası Sony FX9'dan RAW sinyalinin nasıl kaydedileceğine dair nihayet ayrıntılı bir açıklama yaptı. Eylül 2019'da FX9 piyasaya sürüldüğünde Sony, yakın gelecekteki bir aygıt yazılımı güncellemesi sayesinde 60 fps'ye kadar 16 bit 4K RAW çıktısı ile 120 fps'ye kadar 2K RAW çıktısı elde edilebileceği müjdesini vermişti. Bununla birlikte 16 bit RAW çıktısı almakla bunu kaydetmek birbirinden farklı şeyler.

Bu duyurunun yapıldığı dönemde, FX9'dan 16 bit sinyalleri kaydedebilme kapasitesine sahip bir kayıt cihazı piyasada bulunmuyordu. Hatta Sony’nin 6.980 dolarlık AXS-R7 Harici 4K Kayıt Cihazı, gerekli olan XDCA-FX9 Genişletme Birimi'yle birlikte çalışmıyordu. Şimdi RAW kaydı yapabilmek için XDCA-FX9 Genişletme Birimi ile Atomos Shogun 7'ye ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

Atomos Shogun 7'nin önemi

Daha önce bilindiği gibi Sony FX9 16 bit lineer RAW çıktısı alabilse de esasında 16 bit lineer RAW sinyalini kaydedemiyordunuz. İşte Atomos Shogun 7, FX9'dan gelen 16 bit lineer RAW sinyalini alarak onu 12 bit RAW sinyaline dönüştürüyor. Böylece 12 bit RAW, ProRes RAW olarak kaydedilebiliyor. Bu dönüşüm sürecinin nasıl meydana geldiği henüz netleşmiş değil.

İlk etapta Atomos Shogun 7; FX9'dan ve XDCA-FX9 Genişletme Birimi'nden aldığı Apple ProRes RAW görüntülerini DCI 4Kp60'a ya da DCI 2Kp180'e kadar kaydedecek. Shogun 7 ile FX9'dan SDI üzerine kayıt FX9'un performansını artıracak. Bu, kameranın sensöründen RAW verilerini alıp bunları ProRes RAW formatında kaydederek yapılacak.

Atomos CEO'su Jeromy Young, Sony FX9'u büyük ve büyümeye devam eden ProRes RAW ekosistemine dâhil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlk etapta 4Kp60 ve 2Kp180 ProRes RAW kayıt seçenekleri olduğunu kaydeden Young, Sony gibi ortaklarını desteklemek için ürün kapasitelerini sürekli olarak geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. Young, Sony'deki ekiple birlikte çalışmaktan dolayı da heyecanlı olduğunu kaydetti.