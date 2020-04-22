Pac-Man Championship Edition 2, PS4 İçin Ücretsiz Oldu

Sony, PlayStation 4 sahipleri için bir oyunu daha ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şirketin EU PlayStation Store üzerinden başlatmış olduğu kampanya, "Pac-Man Championship Edition 2"yi kapsıyor. Oyun, oyunseverlere benzersiz bir Pac-Man deneyimi sunuyor.

Webtekno ekibi olarak ücretsiz olarak sunulmaya başlanan oyunları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar daha çok bilgisayar ve mobil cihazlar için geliştirilen ve ücretsiz olarak sunulmaya başlayan oyunlardan bahsettik. Sony, bu sefer de Avrupa'daki kullanıcıları için PlayStation 4'te bulunan bir oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Sony'nin PlayStation 4 kullanıcıları için ücretsiz olarak sunmaya başladığı oyun, "Pac-Man Championship Edition 2". Yıllar önce tanıştığımız Pac-Man efsanesinin 2016 yılında piyasaya sürülen yeni versiyonu olan oyun, Pac-Man deneyimini günümüz teknolojileri ile birleştiriyor. Özellikle de grafiksel açıdan alışmış olduğumuz Pac-Man'dan çok daha farklı bir görünüme sahip olan oyun, PlayStation 4 sahiplerini benzersiz bir eğlenceye sürükleyecek.

Dünyanın en popüler platform oyunlarından bir tanesi olan Pac-Man efsanesinin 2016 yılında hazırlanan PlayStation 4 sürümü, Pac-Man hayranlarına farklı farklı oyun modları sunuyor. Eğer sizler de hayatınızın bir döneminde Pac-Man oynadıysanız, Avrupa'da yaşıyorsanız ve bir PlayStation 4 sahibiyseniz, Pac-Man Championship Edition 2'nin farklı modlarını oynayarak eğlenebilirsiniz.

Normalde 12,99 dolar karşılığında satılan bu PlayStation 4 oyununa herhangi bir bedel ödemeden sahip olmak isterseniz, yapacağınız şeyler fazlasıyla basit. Dilerseniz hemen, bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olacağınıza yakından bakalım.

Pac-Man Championship Edition 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler