Sony Haziran Ayında PS5'i İlk Kez Gösterebilir

Sony, önümüzdeki aylarda yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında yeni duyurularla karşımıza çıkabilir. Konsol devinin haziran ayında gerçekleşecek bir PS5 etkinliğinin yanı sıra ağustos ayı için bir State of Play yayını planladığı bildirildi.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'e daha derin bir bakış sunacağı bir sonraki etkinliği merakla bekleniyor. Ortaya çıkan bir rapora göre, Sony Interactive Entertainment, PS5 için haziran ayından itibaren yazın gerçekleşecek iki etkinlik planlıyor.

Daha önceki söylentiler bir sonraki PS5 etkinliğinin 4 Haziran'da yapılacağını öne sürüyordu. Ancak VentureBeat'ten Jeff Grubb'un Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre PS5 etkinliğinin tarihi şimdilik kesin değil ve sadece haziran başında gerçekleşeceği biliniyor. Grubb'ın paylaşımında yaz boyunca düzenlenecek diğer oyun etkinlikleri de listeleniyor.

Sony, önümüzdeki etkinliklerde PS5'e gelecek oyunları duyurmayı planlıyor

Sony Interactive Entertainment, etkinlikte PS5 için hem birinci hem de üçüncü parti oyunları paylaşacak. Grubb daha önce haziran başındaki etkinlikte bol miktarda oyunun geleceğini belirtirken, tarihte yapılan değişikliğin ardından bazı şirketlerin duyuruyu kendilerinin yapabileceğini ve etkinliğin eskisi kadar dolu olmayabileceğini söyledi.

Grubb, Sony tarafından yapılacak ikinci etkinliğin ağustos ayı başlarında PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunlarının birlikte duyurulacağı bir State of Play yayını olduğunu söylüyor. Ağustos ayına kadar Sony Interactive Entertainment'ın PlayStation Blog ve sosyal medya aracılığıyla canlı yayına dair bilgiler sunması bekleniyor.

Haziran ayı PS5 ve Xbox Series X'in savaşına sahne olabilir

Microsoft'a her ay Xbox Series X hakkında yeni etkinlikler yapacağını ve temmuz ayında birinci parti oyunlarını tanıtacağını doğruladı. Ayrıca haziran etkinliğinin 9-10 Haziran'da gerçekleşeceği ve oyunlardan ziyade konsola odaklanacağı söyleniyor. Sony'de önümüzdeki ay benzer bir hamle yaparak rakibine cevap niteliğinde bir PS5 etkinliği gerçekleştirebilir.

PS5'in tasarımının haziran başındaki etkinlikte gösterilip gösterilmeyeceği kesin olarak bilinmese de Grubb, Sony Interactive Entertainment'ın etkinlik sırasında yeni nesil konsolunu ayrıntılı olarak göstereceğini öngörüyor.