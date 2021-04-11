Sony'nin İş İlanı, Yeni Bir PS5 Oyununun İpuçlarını Veriyor

Sony yakın zamanda yeni bir oyun için iş ilanı paylaştı. İlanda oyunun PS5 için çıkarılacağı ve yepyeni bir yapım olacağı bilgisi yer aldı. İlandan oyunun türüne dair tahminler yürütülse de henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Oyun sektörünün dev ismi Sony, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor olma ihtimaliyle gündeme geldi. Sony’nin Londra stüdyosuna ait yeni iş ilanı, ekibin henüz kamuoyuna duyurulmamış bir oyun için hazırlık sürecinde olduğu iddialarını gün yüzüne çıkardı.

Sony London Studio; EyeToy, PlayStation VR Worlds ve Blood and Truth gibi çevre etkileşimli işleriyle tanınıyor. Ancak ortaya çıkan yeni iş ilanı, üzerinde çalışılacak yeni oyunun farklı türde bir PS5 oyunu olduğunun ipuçlarını veriyor.

Hikayeli ve çoklu oyunculu bir oyun olacak

Stüdyonun iş ilanı açıklamasında, ‘çevrimiçi oyun tasarımcısı’ arandığı görülüyor. İlanda çevrimiçi oynanışın oyun için çok önemli olduğundan ve platformun PlayStation 5 olduğundan söz ediliyor. Bu bilgiler, Sony’nin Londra stüdyosundan çıkacak yeni oyunun PSVR için tasarlanan diğer yapımlara benzeme ihtimalini düşürüyor.

Çevrimiçi modun oyun için önemli olacağı ilgi çekici, ancak oyunun yapısı özellikle bunun üzerine değil. İlanda aynı zamanda oyunun hikayesinin de ön planda olacağı, hikayeyle ilerleyen görevlerin yer alacağı belirtiliyor. Hem çok oyunculu hem tek oyunculu modun ön planda olacağı bir oyun denince de aklımıza Call of Duty serisi, GTA 5 gibi oyunlar geliyor. Ancak bu yeni oyun, eski bir serinin parçası olmayacak.

Yeni nesil için tasarlanmış apayrı bir oyun

İlanda belirtilen ifadelerin en önemlilerinden biri ise oyunun yepyeni, bir serinin parçası olmayan yeni nesil bir yapım olacağı yönünde. Londra stüdyosunun geleneksel yapımlarının dışına çıkıp yeni bir şey deneyeceği fikri birçok oyuncunun ilgisini çekmiş durumda. Ancak bu oyun da PSVR odaklı bir yapım olacakmış gibi görünüyor. Çünkü verilen iş ilanında, işe alınacak kişinin en yeni PlayStation donanımları üzerinde yetkin olmasının beklendiği açıklaması yer alıyor. Bu da oyunun PSVR kullanımı gerektireceği ya da içereceği ihtimalini artırıyor.

Tüm bu bilgilere rağmen Sony London Studio, yeni oyunun hakkında detaylı bir açıklamada bulunmuş değil. Yani tüm bu ihtimaller iş ilanından yola çıkarak öne sürülmüş tahminler sadece. Sony’nin üzerinde çalışacağı yeni oyununun neye benzeyeceğini zaman gösterecek.