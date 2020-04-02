Sony, Koronavirüse Karşı 100 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı

Dev teknoloji şirketi Sony, koronavirüse karşı olan savaşa destek olmak için 100 milyon dolar bütçe ayrılmasına karar verdi. Bu para, sağlık, eğitim ve eğlence olarak 3 farklı alanda kullanılacak.

Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı hızla artarken tıbbi malzeme ve para ihtiyacı da git gide artıyor. Ülkeler bu nedenden dolayı zor durumdayken, büyük şirketler de yardımcı olmak amacıyla bağış yapıyorlar. Birçok köklü şirketten sonra Sony de bu şirketlerin arasına katıldı. Sony, virüsten etkilenen insanlara destek olması için 100 milyon dolarlık bir bütçe yarattı. Şirket, bu fonun 3 farklı alanda kullanılacağını belirtti;

Virüse karşı en ön cephede çalışan sağlık çalışanları için.

Uzaktan eğitim gören çocuklar ve uzaktan eğitim veren eğitimcilere destek için.

Eğlence endüstrisinde virüsten dolayı çok fazla etkilenenler için.

Bunun dışında, 10 milyon doların da Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu yardım fonuna, Sınır Tanımayan Doktorlar'a, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne dağıtılacağı belirtildi. Ayrıca, teknoloji devi koronavirüsün yayılmaması için ve tedavisinin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sony, ''Okulların kapanması sonucunda, bizleri gelecekte temsil edecek olan öğrenciler eğitim imkanlarını kaybediyor, Sony eğitim faaliyetlerini desteklemek için kendi teknolojisini güçlendirme yollarını arayacak ve bu önlemleri uygulamak için eğitimcilerle iş birliği yapacak" dedi. Yaratıcılık toplulukları, etkinliklerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden etkilenen 'gelecek vaat eden yaratıcılar, sanatçılar ve tüm bunları endüstriyi destekleyerek meslek olarak yapanlardan' destek bekliyor.

Koronavirüs, 2019'un sonuna doğru yayılmaya başlamıştı ve salgın seviyesine mart ayında ulaşmıştı. Şu ana kadar 950 bini aşkın vaka tespit edildi ve gün geçtikçe vaka sayısı artmaya devam ediyor.