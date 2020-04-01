Sony Rusya, Modern Warfare 2 Remastered’ı Yayınlamadı

Orijinal Call of Duty: Moder Warfare 2 oyunu 2009 yılında yayınlandığında Rusya, oyundaki 'No Russian' adlı göreve büyük tepki göstermişti. Oyunun remastered versiyonu, Rusya’da yayınlanmadı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyunu, 31 Mart’ta PlayStation 4’te satışa çıkmıştı. Nisan ayında da oyunun bilgisayar ve Xbox versiyonlarının da yayınlanacağı belirlenmişti. Oyun bir ülkede satışa çıkmadı: Rusya.

Oyunun orijinal versiyonunu oynamış olanlar, No Russian adlı görevi hatırlar. Bu görevde Rus bir terör grubu, Rusya ile ABD arasında savaş çıkarmak için bir uluslararası havaalanında, ABD’yi suçlamak üzere katliam yapıyordu.

Rusya görevden rahatsız

Rusya, oyun ilk çıktığında da bu görüntülerden hiç memnun değildi. Rusya’nın ve Rusların bu şekilde gösterilmesinden rahatsız olan ülke, oyunun satışa çıkmasına izin vermemişti. Bir süre sonra oyun yeniden satışa sürülmüş ve bu versiyonda görev kaldırılmıştı.

Oyunun remastered versiyonunda ise görev yeniden oyuna dönmüş oldu. Bu da Sony Rusya’nın oyunu bu ülkede satışa sürmemesine yol açtı. İlginç olan ise oyunun diğer platformlarda satışa çıkacak olması.

Diğer platformlarda satışa çıkacak

Sony’nin Rusya mağazasında oyun piyasaya sürülmeyecek olsa bile Xbox ve bilgisayar versiyonları Rusya’da da satışta olacak. Yine de bu versiyonlarda 'No Russian' adlı görevin yer alıp almayacağının henüz belli olmadığını da belirtmek gerekiyor. Ek olarak, görevin oyundan çıkarılması durumunda PlayStation versiyonunun da ülkede satılması mümkün olabilir.

Call of Duty serisinin Rusya ile sorun yaşaması pek de alışılmadık bir şey değil. Daha önce de Call of Duty: Modern Warfare oyunu ilk piyasaya çıktığı dönemde Rusyafobik olmakla suçlanmıştı. Hayranların bir kısmı, oyunda (bir kez daha) Rusların kötü adam olmasından memnun olmadığını belirtmiş ve ABD’nin savaş suçlarının Rusya’ya yıkıldığı görevleri eleştirmişti.

Rusya, oyunda yansıtılış şekillerinden memnun olmadıklarını gayet açık bir şekilde belli ediyor. Bu tartışmalı görev hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ruslar tepkilerinde haklı mı?