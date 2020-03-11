Sony, PS5 İçin Hangi Tür Oyunlar Yapacağını Açıkladı

Sony'nin PlayStation 4'e özel oyunları oyuncular tarafından beğeniyle karşılandı. Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Başkanı, hikaye odaklı çizgilerini PS5'te de sürdüreceklerini açıkladı.

Bugünlerde herkesin gözü PlayStation 5'te ve yeni nesil konsolun oyun dünyasının seyrini değiştirmesi bekleniyor. SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, yakın zamanda yapılan bir röportajda herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getirdi ve PS5 için ne tarz oyunlar yapacaklarını açıkladı.

Sony, PlayStation 4 oyuncularına God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Marvel's Spider-Man, Horizon: Zero Dawn, Bloodborne gibi çok sevilen, hikaye odaklı oyunlar sundu. Bu, Sony için başarılı bir stratejiydi ve konsol üreticisi aynı çizgiyi PS5'te de sürdürecek.

Hulst, Sony'nin gelecekte daha fazla tek oyunculu, hikaye odaklı oyun yapmaya kararlı olduğunu belirtti. PlayStation Blog'a konuşan Hulst, "Daha önce olduğu gibi donanıma çok bağlıyız ve platforma özel hikaye odaklı, tek oyunculu oyunlara çok önem veriyoruz. Aynı zamanda deneylere ve yeni fikirlere açık olacağız. Bence bu da Worldwide Studios'un DNA'sının bir parçası." dedi.

Görüldüğü üzere, Sony sadece çizgisini korumakla kalmıyor, aynı zamanda yeni fikirler de denemek istiyor. PS5 oyunlarının diğer türlere ne kadar taşacağı bilinmiyor, ancak şirketin platforma özel oyunlarda sınırlarını aşacağını belirtmesi, heyecan verici bir gelişme.

PlayStation 5, bu yılın sonlarına doğru resmen tanıtılacak. Sony, birinci parti oyunlarından hiçbirini açıklamasa da, lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detay gelecektir.