Sony, 2024 ikinci çeyrek itibarıyla dünya çapında 65,5 milyon PlayStation 5 sattığını duyurdu. Oyun satışlarında artış yaşandı.

Sony, PlayStation 5 satışlarıyla iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Sony, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla dünya çapında 65,5 milyon PS5 sattığını duyurdu. Konsol satışlarında geçen yıla göre bir miktar düşüş yaşanmış olsa da oyun satışlarındaki artış bu kaybı telafi etti.

Sony, geçtiğimiz çeyrekte toplamda 77,7 milyon oyun sattı. Bir önceki yıla göre yaklaşık 10 milyon daha fazla. Oyun satışları geçen yıla kıyasla yüzde 14,9 oranında bir artış gösterdi.

Gelecek oyunlar Sony'nin satışlarına ivme kazandırabilir

Konsol satışları 1,1 milyon adetlik bir düşüş yaşarken oyun satışlarındaki artış ile şirketin gelirlerini artırmada önemli bir rol oynadı. Öte yandan, PlayStation Network kullanıcı sayısı 116 milyon seviyesinde sabit kaldı. Sony'nin gelecekteki oyun takvimi arasında, Assassin's Creed Shadow ve Monster Hunter Wilds gibi beklenen yapımlar bulunuyor. Ayrıca 2025'te çıkması planlanan Ghost of Yotei ve Grand Theft Auto VI gibi büyük oyunların, şirketin oyun satışlarını daha da artırması bekleniyor.

Sony, PlayStation 5 Pro'nun satışa sunulmasının ardından oyun satışlarında gözle görülür bir performans artışı elde etti diyebiliriz.