Sony, PS4'ü Çökerten 'Gizemli Mesaj' Sorununu Çözdü

Son günlerde PS4 sahiplerinin gelen kutusuna düşen mesajlar konsolun çökmesine sebep oluyordu. Sony, en sonunda bu soruna çare bulmuş durumda.

Son birkaç gündür PlayStation 4 sahipleri enteresan bir durumla karşı karşıyaydı. Mesaj kutularına düşen bir takım ilginç karakterli yazılar, konsolu geri dönüşü olmayacak şekilde çökertiyordu. Kullanıcıların bu aşamada sorunu çözmek için yapabilecekleri tek şey, konsolu fabrika ayarlarına geri almak oluyordu.

İşin ilginç tarafı kullanıcılar bu mesajları konsol üzerinden değil de PlayStation'ın resmi akıllı telefon uygulaması üzerinden açsalar dahi konsol bir şekilde kafayı yemeyi başarıyordu.

Yukarıda bir örneğini gördüğünüz enteresan mesajların yol açtığı yıkımın önüne geçildi. PlayStation'ın resmi blogu tarafından yayınlanan yazıya göre sorun çözüldü. Ayrıca resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili bilgilendirici bir tweet atıldı.

"Sorunu çözmüş durumdayız. Hata konsolları 'brick' etmiyordu. PS4 bir çökme döngüsüne giriyordu ve 5 dakika içerisinde düzeliyordu. Yine de sorun yaşarsanız PS mobil uygulamasıyla mesajları silin, güvenli modu açın ve 5. seçeneği seçin. Konsol normale dönecektir."