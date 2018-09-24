Red Dead Redemption 2'li PlayStation 4 Pro Satışa Çıkıyor

Sony, Red Dead Redemption 2'nin ve 1 TB'lık bir PS4 Pro'nun bir arada bulunduğu paketini ön siparişe açtı.

Red Dead Redemption’ın çıkışının üzerinden sekiz yıl geçtiği düşünüldüğünde, oyunun hayranlarının 26 Ekim’de çıkış yapacak olan yeni oyunu heyecanla beklediğini söyleyebiliriz. Rockstar Games, geçtiğimiz hafta oyuna yönelik bazı ön izlemeler yayınlayarak oyuncuları iyice meraklandırmıştı. Sony ise, izlediği yol ile heyecan yaratmaktan ziyade icraat yapmayı planlıyor.

Sony, oyun için oldukça mantıklı bir seçenek olacak şekilde Red Dead Redemption 2'yi ve 1 TB'lık Playstation Pro’yu paket halinde sunuyor. ABD’li üretici, konsolun fiziksel tasarımında değişikliklere gitmek yerine, 1 TB depolama alanına sahip jet-black renginde bir PS4 Pro’yu Red Dead Redemption 2’nin ve bir adet dual-shock kumandanın da yer aldığı pakete dahil ediyor.

Red Dead Redemption gibi devasa bir açık dünya ve geniş çaplı bir hikaye moduna sahip olan bir oyun için, depolama alanı anahtar bir özellik. 1 TB’lık depolama alanı, RDR2’nin yanı sıra başka oyunlar da oynayan oyuncular için oldukça kullanışlı olacak; oyuncular bu sayede neyi silip neyi tutmalarını düşünmek zorunda kalmayacaklar.

Paketin ön siparişleri bugün itibariyle ABD ve Kanada vatandaşları için 399 dolar’dan açıldı.