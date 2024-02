Sony, 2024'ün ilk State of Play etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Böylelikle yepyeni oyunlarla tanışma imkânı yakaladık. İşte Sony'nin State of Play etkinliğinde gösterdiği tüm oyunlar...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyuncuların merakla bekledikleri State of Play etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Böylelikle PlayStation ekosistemi için yaklaşmakta olan oyunlara göz atma imkânı yakalamış olduk. Peki 2024'ün ilk State of Play etkinliklerinde neler gösterildi?

Bu haberimizde, State of Play etkinliğinde gösterilen tüm oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan başlayalım.

State of Play'deki tüm duyurular ve paylaşılan fragmanlar

Death Stranding 2

Pek çok kişinin "yürüyüş simülasyonu" olarak andığı Death Stranding, 2. oyunu ile geliyor. State of Play etkinliğinde paylaşılan fragman, oldukça hassas ögeler de içeriyor. Buradan, oyundaki gerilimin yüksek seviyede olacağını görüyoruz. Death Stranding 2, 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Until Dawn

Until Dawn aslında yeni bir oyun değil. Ancak PlayStation 5 için yeniden uyarlanıyor. PC için de oynanabilecek olan oyun, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

Rise of the Ronin

22 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek Rise of the Ronin, aksiyon RPG türünde bir yapım olacak. Oyun, yakın dövüş meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Metro Awakening

Metro Awakening, Metro serisinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkacak. Ancak bu oyun, alıştığımız Metro serisinden biraz daha farklı. Çünkü sanal gerçeklik ekipmanlarıyla uyumlu olarak geliştiriliyor. Yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek oyun, Steam'deki yerini de almış durumda.

Judas

PlayStation 5'e ek olarak Xbox ve PC ekosistemleri için de piyasaya sürülecek olan Judas, birinci şahıs nişancı türünün yeni bir üyesi olacak. Henüz geliştirme aşamasında olan oyun, ilginç bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Sonic x Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations, aslında 14 yıl önce piyasaya sürülen "Sonic Generations" oyununun yeniden yapımı. Ancak geliştirici ekip, bu kez daha kapsamlı bir çalışma yapmaya karar verdi. Platform oyunu, 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Dave The Diver

Geçtiğimiz yıl Steam'de yayımlanan platform oyunu Dave The Diver, önümüzdeki aylarda PlayStation ekosistemine de dahil olacak.

Helldivers 2

2015 yılında piyasaya sürülen nişancı oyunu Helldivers'ın devamı niteliğinde olan Helldivers 2, PC ekosistemi için de satışa çıkacak. Oyun, 8 Şubat 2024 tarihinde erişilebilir olacak.

Silent Hill 2 ve Silent Hill: The Short Message

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden KONAMI, State of Play etkinliğinde iki duyuru birden yaptı. Bunlardan biri, varlığını zaten bildiğimiz Silent Hill 2 için hazırlanan yeni fragmandı. Gelin önce bu fragmana bakalım:

KONAMI'nin ikinci duyurusu ise Silent Hill: The Short Message isimli yeni oyun. Kısa ve nispeten basit bir oyun olarak karşımıza çıkan Silent Hill: The Short Message, oyuncuları Silent Hill evreni ile buluşturmayı amaçlıyor. PlayStation ekosistemi için geliştirilen oyun, oynaması ücretsiz yapısı ile oyuncuların ilgisini çekecek. Silent Hill: The Short Message için hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2, Capcom'un yeni aksiyon RPG oyunu olarak kayıtlara geçecek. PC için de yayımlanacak oyunun çıkış tarihi, 22 Mart olarak açıklandı.

Foamstars

Sadece birkaç gün sonra piyasaya sürülecek Foamstars, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran bir oyun olacak gibi görünüyor.

Legendary Tales

Legendary Tales, aslında bir süredir Steam aracılığıyla oynanabilen bir oyun. Henüz erken erişim aşamasında olan yapım, aksiyon RPG türünü VR başlıklara getiren yapımlardan bir tanesi.

Stellar Blade

Uzak doğu kültürü, bilim kurgu ve yakın dövüş. İşte Stellar Blade'i tanımlayabileceğimiz türler. Dikkat çekici yapım, 26 Nisan'da piyasaya sürülecek.

V Rising

Birkaç yıl önce PC için piyasaya sürülen V Rising, bu yıl içerisinde PlayStation 5 için de yayımlanacak.

Zenless Zone Zero

Fantastik aksiyon RPG türündeki oyun, henüz geliştirme aşamasında ve net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyun, anime tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.