Sony Xperia 1 ve 5 İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Japon teknoloji devi Sony, Xperia 1 ve Xperia 5 modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Kasım 2019'daki Android Security yamalarını içeren güncelleme, şu anda ABD ve Avrupa’daki kullanıcılara aşamalı bir şekilde sunuluyor.

Google, Android 10’un kararlı sürümünü geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürmüştü. O zamandan beri, birkaç üretici kendi cihazları için Android 10 güncellemeleri yayınladı. Eski günlerinden bir hayli uzak olan Sony, geçtiğimiz ay sekiz Xperia akıllı telefonu için Android 10 güncellemesi yayınlayacağını açıklamıştı.

Japon şirketin yayınladığı zaman çizelgesine göre bu ay, Xperia 1 ve Xperia 5 için Android 10 güncellemelerinin yayınlanması bekleniyordu. Sözüne sadık kalan Sony, söz konusu cihazlara yeni güncellemeyi yayınlamaya başladı. Güncelleme sadece iki cihazı Android 10'a yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda Kasım 2019 Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Güncellemeyi akıllı telefonlarınıza yüklemeden önce bilmeniz gereken iki şey var. Bazı kullanıcılar için sorunlara neden olduğu belirtilen güncelleme, cihazın arama ve mobil veri özelliklerini tamamen devre dışı bırakabiliyor. Ek olarak, güncellemeyi yükledikten sonra, önceki yazılım sürümüne geri dönemiyorsunuz. Bu nedenle, güncellemeyi yüklemeden önce Sony'nin bu sorunları çözmesini beklemeniz, sizin için en iyi yol olacaktır.

Android 10 güncellemesi şu anda ABD ve Avrupa’daki kullanıcılara aşamalı bir şekilde sunuluyor. Eğer güncellemeyi telefonunuza manuel olarak yüklemek istiyorsanız, XperiaFirm gibi araçları kullanarak güncelleme yazılımını doğrudan Sony sunucularından indirebilirsiniz. Fakat güncellemeyi indirdikten sonra cihazınıza yüklemek için Flashtool gibi bir yardımcı programa ihtiyacınız olacağını da ekleyelim.