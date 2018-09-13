Yeni bir güncelleme alan Sony Xperia Ear Duo kablosuz kulaklıklar artık bildirimlerinizi sesli olarak okuyabilecek, size mevcut saati söyleyebilecek, kulaklıktaki sesi dış gürültüden tamamen ayırabilecek.

Japon teknoloji devi Sony, bluetooth kulaklıkları Xperia Ear Duo’nun Android ve iOS sürümleri için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, Xperia Ear Duo’yu çok daha akıllı hale getirirken kullanıcıların sürekli olarak telefonun kontrol etme ihtiyacını da azaltıyor.

Xperia Ear Duo güncellemesi ile birlikte gelen belki de en önemli özellik bildirim okuma özelliği. Bu özellik sayesinde takvim, mesaj ya da e-posta bildirimleriniz sesli olarak okunuyor. Böylece telefonunuzu her an kontrol etme derdinden kurtuluyorsunuz.

Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ‘şu an’ sayesinde ise kulaklığınıza size mevcut saati söyleyecek bir komut atayabilirsiniz. Bu komutu atadığınızda kulaklığınıza dokunarak size saati söylemesini sağlayabilirsiniz.

Uyumlu Ses Kontrolü özelliği, kullanıcıların bir şey dinledikleri sırada dış dünyadan kopmalarını engellerken Dinamik Normalleştirme özelliği ise düşük ses seviyesine sahip medyaların seslerini yükselterek dış ortamın gürültüsünün sesi bastırmasını engelliyor.