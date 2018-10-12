Sony Xperia XZ2 için Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ2 için Google mobil işletim sistemi Android'in son sürümü olan Android Pie güncellemesini yayınladı.

Android sürüm yükseltmelerinde iyi bir üne sahip olan Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ2 için Android Pie güncellemesini başlattığını duyurdu. Android Pie ön yüklü gelen Xperia XZ3 haricinde Android Pie güncellemesi alacak ilk modelin Xperia XZ2 Premium olması beklense de Sony, bir sürpriz yaptı ve Android Pie güncellemesi alan ilk modeli Xperia XZ2 oldu.

Android Pie güncellemesinin yaklaşık 1GB’lık boyutu bulunuyor. Güncellemeyi başlatmadan önce yeterli depolama alanının bulunduğundan ve şarjınızın %50’nin üzerinde olduğundan emin olun. Bununla birlikte güncelleme sırasında yaşanabilecek herhangi bir aksaklıktan olumsuz etkilenmemek için verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

Android Pie güncellemesi 52.0.A.3.27 yazılım sürümüne sahip ve Ekim ayı güvenlik güncellemelerini de içinde barındırıyor. Kısa süre içinde Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XA2 Plus, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra modellerinin de güncelleme alması bekleniyor.