Asus ZenFone 4 Selfie, Asus'un Android 8.1 Oreo güncellemesini sunduğu ikinci telefon oldu.

Asus'un ZenFone 4 Selfie telefonlarına dağıtmaya başladığı Android 8.1 Oreo güncellemesi, Asus ZenFone 4 Selfie'nin her iki modeli ZD553KL ve ZB553KL için kullanıma sunuldu. Asus ZenFone 4 Selfie'ye gelecek güncelleme hakkında, herhangi bir güvenlik iyileştirmesinden söz edilmedi.

Asus ZenFone 4 Selfie bir yıl önce çıkmış olmasına rağmen, yeni satın alınanları bile Android 7.0 Nougat ve ZenUI 4.0 yüklü geliyordu. Cihaza gelecek güncellemenin; Android Oreo 8.1 ve ZenUI 5.0 dışında başka bir yenilik -güvenlik güncellemeleri, ana yazılım güncellemeleri- getirmeyeceği gözüküyor.

Asus'tan gelen açıklamaya göre bu güncellemenin bütün ZenFone 4 Selfie'lere dağıtımı bir haftadan biraz uzun bir süre alacak. Telefonunuz için gelebilecek güncellemeleri sürekli kontrol etmenizde ve telefonunuzu en güncel sürümünde tutmanızda fayda var.