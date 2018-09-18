Sony Xperia XZ3, Batarya Testinde Sınıfta Kaldı

Sony Xperia XZ3'e uygulanan bir batarya testi, cihazın rakip amiral gemisi cihazlara kıyasla çok düşük bir batarya ömrü sunduğunu ortaya koydu.

Yeni Xperia XZ3’ün, Sony’nin geliştirdiği en iyi telefon olduğu şüphesiz; nitekim bu cihaz, serinin ilk OLED ekrana sahip üyesi ve kıvrımlı, elegan gövdesi bu ekran ile harika bir uyum içinde. Peki son teknoloji donanımlara sahip bu telefonun batarya ömrü ne alemde?

Sony, Xperia XZ3’te 3,300 mAh’lık, bu boyuttaki bir amiral gemisinde bulunan ortalam bataryadan biraz daha küçük bir batarya kullanmış ki kullanıcıların bundan daha iyi bir bataryaya ihtiyacı olduğunu düşünmemek elde değil.

Phone Arena tarafından yapılan bir test, bu düşünceyi doğrulamış durumda. XZ3, yapılan batarya testinde, 6 saat 5 dakikalık batarya ömrü ile listenin en altına yerleşerek tam anlamıyla sınıfta kalmış durumda; zira 2018’in amiral gemisi cihazlarının ortalama batarya ömrü 8 saate yakın bir seviyede.

XZ3, örneğin 4,000 mAh’lik bataryaya sahip olan Note 9’un neredeyse 9 saatlik batarya ömrü ile karşılaştırıldığında, Note 9’un yaklaşık %50 gerisinde kalmakta.

Süper yüksek çözünürlüklü bir cihazda bu denli küçük bir batarya kullanmak pek iyi bir fikir gibi görünmüyor.

Phone Arena’nın yaptığı günlük kullanım testinde ise XZ3, telefonunu çok sık kullanmayan kullanıcılar için günü çıkarabilecek durumda; ancak telefonuyla çok vakit geçiren veya oyun oynayan kullanıcılar gün içerisinde etrafta priz aramak zorunda kalabilirler.

XZ3, hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olması sayesinde bataryanın dolmasını çok fazla bekleme gerekliliği olmasa da, bir 2018 amiral gemisi için yetersiz bir bataryaya sahip.