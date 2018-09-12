Sony, görüntüyü 4K aktarabilen yeni nesil 3 projektörünü tanıttı. Projektörler, fiyatlarıyla da hayli dikkat çekti.

Sony, 4K projektörlerini sürekli geliştirmeye ve piyasaya yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Gelen son projektörler ise bütün teknik detaylarının yanı sıra fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyor. VPL-VW295ES, VPL-VW695ES ve VPL-VW995ES isimleriyle piyasaya sürülen projektörlerin her biri 4K çözünürlüğe sahip ve oldukça keskin bir görüntü vadediyor.

Üç model arasındaki en büyük fark, ışık çıkışı. VPL-VW995ES ismi ile tanıtılan model, diğer iki projektörden farklı olarak lazer projeksiyon olarak karşımıza çıkıyor. 2.200 lümen parlaklık için bu lazer kaynağından faydalanan ürünün fiyatı ise biraz 'korkutucu'. 35.000 dolar fiyat etiketine sahip olan ürün, ülkemizde dolar kurunu da düşününce 222.000 TL gibi bir fiyata sahip oluyor.

Diğer iki ürün ise standart UHP ışık çıkışına sahip. Fiyatları ise 35.000 dolar olan modele göre biraz daha düşük. VPL-VW295ES 1.500 lümen parlaklık ile sunuldu ve 5.000 dolar yani yaklaşık olarak 30.000 TL. VPL-VW695ES'nin fiyatı ise 10.000 dolar; 63.000 TL.