Sony, son yılların kaybedeni olarak son atışlarını yaptığı bir dönemde, bir süredir beklenen amiral gemisi özelliklerine sahip Xperia XZ3’ü tanıttı. Firma, tasarım konusunda gelişme kaydetse de özellikle çerçeveler konusuna genel tüketici algısına oynamadı. İşte yeni Sony Xperia XZ3 hakkında her şey.

Sony adını andığımız anda, aklımıza köklü bir elektronik devi ve bu deve hiç yakışmayan bir akıllı telefon başarısızlıkları silsilesi geliyor. Yıllardır sektörel trendlerden uzak, özgün ve bir başına profil çizen firma bu konuda ne yazık ki başarılı olamadı. Böyle bir ortamda, pazardan neredeyse silinmek üzereyken sadece marka değeriyle yaptığı satışlardan kazanan Sony, yeni amiral gemisini görücüye çıkarttı.

6 inçlik eğimli OLED ekranla gelen Sony, 18:9 oranla trendlere bir adım atmış durumda. Ekrandaki kavis, aynı zamanda cihazın genel mühendislik çizgilerini de belirleyen bir etmen olmuş durumda. Xperia XZ3’ün gövdesi, kumsalda erimiş bir taş gibi dairesel olarak şekillendirilmiş. Her iki yüzeyi de Gorilla Glass 5 ile koruyan firma, alüminyum çerçeve tercih ederek cihazı hafifletmiş. Ayrıca serinin bir önceki amirali Xperia XZ2’den biraz daha ince olduğunu söylemek gerek.

Teknik özelliklerin en temelinde, yılın en iddialı mobil platformu olan Snapdragon 845 yongasını görüyoruz. Cihaz, aynı zamanda 4GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte, microSD kart desteği de sunuyor.

Cihazın arka kamerası, bu yılın gözde amirallerinden olan Galaxy S9’da olduğu gibi tek sensörden oluşuyor. Bu kamera, saniyede 960 kare ile 1080p videolar çekebiliyor. 19 MP’lik sensörün diyafram genişliği f/2.0 değerinde. HDR modunda 4K videolar kaydedebilen cihaz, Sony’nin kamera konusundaki kalitesini yine ortaya koyacak gibi.

Ön tarafta ise 13 MP’lik f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera var. Batarya konusunda 3300 mAh’lik bir ünite tercih eden Sony, NFC, Bluetooth 5.0 bağlantı desteklerini de sunuyor.

Xperia XZ3’ün dikkate değer yeni özelliği Side Sense, tıpkı geçen yıl karşımıza çıkan HTC U11 gibi temasa duyarlı çerçeveleri ifade ediyor. Cihazın kenarına yapacağınız dokunuşlarla hızlı fotoğraf çekebiliyor, menülerde dolaşabiliyorsunuz. Ayırca cihazın kullanıcı arayüzünde bulunan Side Sense menüsü, bu dokunuşlarla açılıyor.

Xperia XZ3’ün Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Sony Xperia XZ3 Teknik Özellikleri: