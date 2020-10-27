PlayStation 5'e Gelen Talep Sayısı PS4'ü Geride Bıraktı

Görünüşe göre yeni çıkan ürünler için kullanılan 'raflardaki yerini alacak' sözü PlayStation 5 için geçerli olmayacak. Sony, yaptığı açıklamada PS5'e ilk 12 saatte gelen talebin PS4'e ilk 12 haftada gelen talebi geride bıraktığını söyledi.

Ekim aylarının sonlarına geldik ve kasım ayı içerisinde PlayStation 5 dünya genelinde çıkışını gerçekleştirecek. Tanıtıldıkları günden bu yana hayranlar arasında dönene PlayStation 5 mi Xbox Series X mi tartışması dönerken Sony tarafından etkileyici bir açıklama geldi.

Sony tarafından yapılan açıklama, şirketin yeni nesil konsoluna olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5, ilk 12 saati içerisinde PlayStation 4'ün ilk 12 haftada sattığından daha çok satış elde etti.

PlayStation 5 ön siparişleri alev alev

PlayStation 5'e olan bu talep, PlayStation 4'ün de çıkmadan önce oldukça yoğun bir taleple karşılaştığını düşünecek olursak çok daha etkileyici bir hale geliyor. PlayStation'ın patronu Jim Ryan'a göre dünya genelindeki ekonomik sorunlar, salgın ve pazarlama konusundaki eksikliğe rağmen yeni nesil konsola olan talep oldukça önemli.

Reuters'e konuşan Ryan, tıpkı PlayStation 4'te olduğu gibi yeni konsolun da çıkışında bulunmasının bir hayli zor olabileceğini dile getirdi. Ayrıca Sony'nin talebi karşılayabilmesi için olabildiğince çok çalıştığını da ifade etti.

Sony'nin şu anki son nesil konsolu olan PlayStation 4 de oldukça etkileyici bir çıkış yapmış ve rakibi Xbox One'ı kısa bir süre içerisinde geride bırakmayı başarmıştı. Şu an için PlayStation 5'in direkt rakibi olan Xbox Series X'e talebin ne boyutta olduğu ise henüz bilinmiyor ancak bunun kasım ayının sonunda ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation, bir kez daha Xbox'ı geride bırakmayı başarabilecek mi?