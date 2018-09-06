Sony: "YouTube'da 'Bach' Çalamazsınız; Çünkü Hakları Bizde"

Telif haklarının günümüzde geldiği nokta oldukça enteresan. Şimdi de Sony, klasik müziğin ustalarından Bach'a dair telif hakları ile ilgili problem çıkarmaya başladı.

Son yıllarda telif hakları ve yüklenen video içerikleri ile ilgili sorunlar başını alıp gitmiş durumda. Kapatılan YouTube hesapları, Facebook profilleri derken telif sorunu ve videolarda kullanılan müziklerin baş ağırttığı bir gerçek.

Yaklaşık 300 senedir aramızda olmayan Bach, YouTube üzerinden herhangi bir şekilde çalınamaz oldu. James Rhodes adındaki bir piyanist, Bach kompozisyonunu kanalı üzerinden yayınladıktan sonra Sony'den telif yedi ve kanalı kapatıldı. Yayınlanan videonun 47 saniyelik bölümünde hak iddia eden Sony, YouTube yönetimine şikayette bulunarak videoyu kaldırttı.

Elbette işin iç yüzünü bilemiyoruz ama yüzlerce yıllık bir klasik müzik erbabının eserlerinin dahi telif engeline takılması çok ama çok ilginç. Daha öncesinde de Bartok, Schubert, Puccini ve Wagner gibi üstatların kompozisyonlarının YouTube'dan kaldırıldığına şahit olmuştuk. Umuyoruz yakın zamanda bu tip telif ihlalleri aşılacak ve en azından bilindik eserlerin paylaşılmasının önüne geçilmeyecektir.