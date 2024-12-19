Gelin Evi yarışmasıyla ismini duyuran sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Bugün Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşandı. Instagram’da 126 bin civarında takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre Özkan, geçirdiği bir estetik operasyonu sonrasında hayata gözlerini yumdu. Ünlü fenomen, 28 yaşındaydı.

Karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia ediliyor

Şu ana kadar ortaya atılan iddialara göre Özkan, yakın zamanda karın verme ve göğüs küçültme ameliyatına alınmıştı. Bu operasyon sırasında da kalbinin durduğu ve vefat ettiği öne sürüldü. Yaşananlar ile ilgili detaylar şimdilik bu kadar.

Özkan, ilk olarak Show TV’nin popüler yarışma programı Gelin Evi ile ismini duyurmuştu. Bunun ardından da Instagram’da popüler bir isim olmayı başarmıştı. Ayrıca kendisine ait bir cilt bakım markası da vardı.