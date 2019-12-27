Fas Kralına Hakaret Eden YouTuber, 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Fas'ta sosyal medya üzerinden kralı eleştiren bir kişi, 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken bir aktivist ise gözaltına alındı. Ülkede hakaret davalarına verilen yüksek cezalar, halk ve muhalefet tarafından fazlasıyla tartışılıyor.

Bir adam, Fas kralı 6. Muhammed'e YouTube'da hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapse mahkum edildi. Yetkililer, ayrıca Twitter'da adalet arayan protestocular için uzun hapis cezalarını eleştiren bir hak eylemcisini tutukladı. Tutuklanan eylemcilerin avukatları, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Fas’ın Settat kentindeki bir mahkeme, YouTube fenomeni Muhammed Sekkaki'ye, krala hakaret gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Sekkaki'yi ayrıca 40 bin Fas Dirhemi (yaklaşık 25 bin TL) para cezasına çarptırdı. YouTuber olarak bilinen Sekkaki, geçen ay yayınladığı bir videoda Kral 6. Muhammed’i eleştirirken Faslılar için ise "eşek" ve "aptal" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan sosyal adalet isteyen eylemcilerin yargı süreçlerini eleştiren Ömer Radi adlı bir aktivist de gözaltına alındı. İnsan hakları savunucusu Ömer Radi, söz konusu göstericilere verilen ağır hapis cezaları nedeniyle sosyal medya üzerinden bir hakimi eleştirmişti. Aktivistin hakime hakaret etme suçundan Kazablanka'da tutuklandığını belirtildi.

Radi'nin avukatı Miloud Kandil, aktivistin duruşma öncesi gözaltına alınarak tutuklandığını ve bir sonraki duruşmanın 2 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Radi aynı zamanda gazeteci olarak çalışıyordu ve 2011 protestolarında da öne çıkan isimlerden biriydi.

Son olarak Gnawi olarak bilinen rapçi Mohamed Mounir de 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı bir videoda polise hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası almıştı. ABD'li insan hakları örgütü Freedom Now, sosyal ve ekonomik koşullarda öfkeyi dile getiren sosyal medya kullanıcılarının yargılanmasının ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu açıkladı.

Kral 6. Muhammed, 2011 yılındaki Arap Baharı gösterilerinin ardından yetkilerinin bir kısmını hükümete devretmişti. Öte yandan Rif Dağları bölgesinde binlerce gösterici 2016’da, sosyal adalet talebiyle sokaklara çıkmıştı.